Katalin hercegné a szokásostól eltérően nem viselte eljegyzési gyűrűjét egy nyilvános eseményen

Január 8-án Katalin hercegné váratlanul megjelent Vilmos herceggel együtt a nyugat-londoni Charing Cross Kórházban. A walesi herceg és hercegné azért tettek hivatalos látogatást, hogy fölhívják a figyelmet a kórház munkatársainak és önkénteseinek munkájára, akik a téli hónapokban a szolgáltatások iránti megnövekedett igényeket elégítik ki.

Katalin egy bordó kosztümöt viselt bordó blúzzal és kiegészítőkkel, egy azonban lemaradt: eljegyzési gyűrűje, amit mindig visel, ezúttal hiányzott az ujjáról, írja a People.

Kizárólag az arany jegygyűrű volt az ujján. Ennek nagy eséllyel gyakorlati oka lehetett, mert az általános kórházi szabályzat azt mondja ki, hogy az ékszerviselést a minimálisra kell csökkenteni, nehogy baktériumokat terjesszenek azokon keresztül.

Az ékszerekkel kapcsolatos szabály azonban nincs kőbe vésve…