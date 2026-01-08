brit királyi családkatalin hercegné
Katalin hercegné a szokásostól eltérően nem viselte eljegyzési gyűrűjét egy nyilvános eseményen

Isabel Infantes - WPA Pool / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2026. 01. 08. 15:40
Isabel Infantes - WPA Pool / Getty Images

Január 8-án Katalin hercegné váratlanul megjelent Vilmos herceggel együtt a nyugat-londoni Charing Cross Kórházban. A walesi herceg és hercegné azért tettek hivatalos látogatást, hogy fölhívják a figyelmet a kórház munkatársainak és önkénteseinek munkájára, akik a téli hónapokban a szolgáltatások iránti megnövekedett igényeket elégítik ki.

Katalin egy bordó kosztümöt viselt bordó blúzzal és kiegészítőkkel, egy azonban lemaradt: eljegyzési gyűrűje, amit mindig visel, ezúttal hiányzott az ujjáról, írja a People.

Kizárólag az arany jegygyűrű volt az ujján. Ennek nagy eséllyel gyakorlati oka lehetett, mert az általános kórházi szabályzat azt mondja ki, hogy az ékszerviselést a minimálisra kell csökkenteni, nehogy baktériumokat terjesszenek azokon keresztül.

Az ékszerekkel kapcsolatos szabály azonban nincs kőbe vésve…

