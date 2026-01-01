Vannak mondatok, amivel csak ártunk a depressziós embereknek

Mivel a statisztikák szerint nagyjából minden hetedik ember küzd vagy küzdött már az élete valamelyik szakaszában depresszióval, elkerülhetetlen, hogy az ismeretségi körünkben is találjunk egy-egy ilyen mentális zavarral küzdő személyt. Amikor velük vagyunk, különös figyelmet kell fordítanunk arra, hogyan fejezzük ki magunkat, ugyanis ilyenkor az ember érzékenyebb lehet bizonyos mondatokra, és túlgondolhatja azok tartalmát.

Bár a családtagokat és a barátokat jó szándék vezérelheti, az olyan mondatok, mint például a „Van, akinek nálad is rosszabb”, a „Csak akarni kell”, a „Ne légy már ilyen negatív” vagy az „Erős vagy, ezt is kibírod” könnyedén árthat. Jóllehet, ezeket a mondatokat vigasztalásnak szánja a környezet, a hatásuk épp ellentétes lesz. A depressziós ember azt érezheti, nem értik meg, nincs joga rosszul éreznie magát, vagy hogy épp gyenge, amiért nem képes „összeszedni magát”. Ez pedig tovább erősítheti az elszigetelődést és a szégyenérzetet.

Fontos azt is megértenie a környezetnek, hogy a depresszió nem egyszerűen hangulatingadozást jelent, ugyanis egy mentális rendellenességgel van dolgunk. Aki ebben az állapotban van, nem tud „kijönni belőle” egy jótanács hatására – sőt, az ilyen mondatok sokszor azt sugallják, hogy a problémája nem valós vagy nem annyira fontos, mint azt az adott személy gondolja.

Ezeket érdemes inkább mondani

Egy ténylegesen támogató közeg nem sietteti az érintett illetőt, nem helyez rá nyomást, sokkal inkább biztosítja arról, hogy nincs egyedül, és hogy amit érez, az természetes. Egyúttal mégis emlékezteti, hogy vannak olyan dolgok az életben, amiért érdemes élni. Emellett óvatosan, de határozottan érdemes bátorítani a szakmai segítség igénybevételére is az embert, főleg ha közeli ismerősről, rokonról van szó.

Bár egyszerűnek tűnhetnek, az olyan mondatok, mint hogy „Veled vagyok”, „Mesélj, szeretném megérteni, min mész keresztül”, „Köszönöm, hogy elmondtad” vagy épp a „Segítek, amiben tudok – mondd, mire van szükséged” sokkal pozitívabb hatást kelthetnek az adott személyben, nem véletlen, hogy a szakemberek is ezt a megnyugtató beszédmódot, érdeklődő stratégiát alkalmazzák a terápiák során.

Amennyiben a környezet támogatása, és/vagy az esetleges életmódváltás nem segít megoldani a problémát, mindenképp kérjünk szakmai segítséget. A depresszió kezelendő és kezelhető állapot.

