Öt munkahelyi viselkedés, ami rejtett depresszióra utalhat (x)

A mentális zavarok előfordulása riasztó ütemben növekszik világszerte – a depresszió pár éven belül a munkaképtelenné válás vezető oka lehet. Gyakori problémáról, valódi betegségről van szó, amely azonban szakértő segítséggel gyógyítható. Fontos, hogy időben észrevegyük a jeleket és segítséget kérjünk – mutatjuk, mire érdemes odafigyelni a munkahelyünkön!

Túlpörgés, bizonyítási kényszer

A depresszió nem mindig jelent passzivitást. Sokaknál épp ellenkezőleg: kontrollmániás túlpörgésben jelenik meg. Ha kollégánk folyamatosan bent marad, nem tud kikapcsolni, mindent magára vállal, a többiek ambiciózusnak hihetik, pedig valójában gyakran a belső ürességet, az értéktelenségérzést próbálja kompenzálni. A teljesítmény ilyenkor nem örömforrás, hanem menekülés.

Láthatatlan eltűnés a közösségből

A munkahelyi magány egyre súlyosabb jelenség: kollégánk fizikailag jelen van, de nem kapcsolódik senkihez. Nem ebédel együtt a többiekkel, nem szól hozzá a beszélgetésekhez, nem keresi a szemkontaktust. Ez a fajta csendes leválás sokszor nem személyiségjegy, hanem a belső kifáradás, érzelmi elszigetelődés jele.

Indokolatlan ingerlékenység és türelmetlenség

A depressziót sokszor a szomorúsággal azonosítjuk, pedig feszültségként, ingerlékenységként is megjelenhet. Például a korábban higgadt munkatársunk hirtelen felcsattan, apróságokon kapja fel a vizet, dühbe jön, ha kérdéseket vagy észrevételeket kap a munkájával kapcsolatban. Ez sokszor nem rosszindulat, hanem az idegrendszeri túlterheltség jele, amikor már nincs belső tartalékunk az érzelmeink szabályozására.

Folyamatos önleértékelés és bizonytalanság

„Úgyis biztos elrontottam.” „Nem értek semmihez.” „Mások ezt jobban tudják, én csak teher vagyok itt.” Az ilyen mondatok mögött nem a túlzott szerénység rejlik: a depresszió sokszor együtt jár az önértékelés szélsőséges csökkenésével, amikor az ember nemcsak egy-egy teljesítményét, hanem saját értékességét is megkérdőjelezi.

Érzelmi eltompulás, érdektelenség

Amikor valaki már nem lelkesedik semmiért, ami korábban motiválta, nem örül a sikereknek, közömbössé válik a visszajelzésekkel szemben, az depressziót is jelezhet. Ilyenkor nem a kudarc fáj leginkább, hanem az anhedónia, azaz az örömre való képtelenség.

Ezért nehéz felfedezni, ha kollégánk depressziós

A munkahely ideális terepe a maszkolásnak: a feladatok, határidők, meetingek mögé sok mindent el lehet rejteni. A „jól funkcionáló” depresszió különösen alattomos: az érintett dolgozik, teljesít, mosolyog – belül viszont egyre fájdalmasabb ürességet él meg. Közben a munkahelyi magány is erősíti az elszigetelődést: sokan érzik úgy, hogy nem tartoznak igazán sehová, még akkor sem, ha emberek veszik őket körül.

Beszéljünk róla!

A depresszió hosszú ideig okozhat láthatatlanul szenvedést, mert az érintettek sokáig halogatják a segítségkérést. Minél tovább marad rejtve, annál jobban megterheli a mindennapokat, és annál nehezebb belőle egyedül kijönni. Ha már több mint két hete lehangoltnak, örömtelennek, feszültnek érezzük magunkat, érdemes szakemberhez fordulnunk, vagy keresni olyan bizalmast (kollégát, barátot, családtagot), akivel meg tudjuk osztani a bennünket nyomasztó érzéseket, és aki ítélkezés nélkül meghallgat minket.

