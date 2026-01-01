Amikor a stressz a férfiaknál másképp üti fel a fejét (x)

Fejfájás, nyugtalan alvás, emésztési problémák, kimerültség, túlevés vagy éppen túl kevés evés: a stressz látványos és nyilvánvaló tünetei közül csak néhány, amelyek mindenki számára ismerősek lehetnek. Ki gondolná azonban, hogy a stressz férfiaknál egészen más, kevésbé egyértelmű tünetekben is megmutatkozhat?

Bencének sem jutott eszébe ez akkor, amikor először érezte, hogy fájdogál az alhasa. Picit kellemetlen volt ugyan, de hát mikor ér ő rá ilyennel foglalkozni? 38 évesen a karrierje csúcsán van, saját, jól működő cége annyi megrendelést kap, hogy napi 10-12 óra munkával is alig győzi.

„A férfiak jól bírják a hajtást!”

Bence minden hétköznap – néha hétvégenként is – reggeltől estig a gép előtt ült. Még akkor is dolgozni ment az orvos helyett, amikor rohannia kellett a vécére. „Csak egy kis felfázás” – gondolta, amikor gyakrabban járt vécére a megszokottnál, és ezzel letudta a tompa alhasi fájdalmat is. Még jól is jött ez a hajtás, amikor magyarázkodnia kellett a barátai előtt, miért is marad el a közös sörözésekről, a meccsekről vagy a hétvégi bulikról. Egyszerűbb volt a munkára hivatkozni, mint beszélni arról a mind furcsább, zavaróbb, már az érzékeny területekre is kisugárzó fájdalomról, amelytől egyre feszültebbnek érezte magát, és nem volt kedve semmihez. Hiába aggódtak érte, ő figyelmen kívül hagyta a problémát, hiszen úgy vélte, egy férfi mindig jól bírja a hajtást.

Amikor a prosztata a hunyó

Az alattomos fájdalom hónapokig kitartott, éppen csak annyira, hogy bosszantsa őt, de csak kissé akadályozza a normális hétköznapokat. Nem akartak javulni a vizelési panaszok: hol nagyon gyakran kellett vécére járnia, hol meg alig sikerült a dolog, hiába érezte a késztetést. Ő persze csak akkor volt hajlandó komolyan venni a problémát, amikor ott ütötte fel a fejét, ahol a legfájóbb: az ágyban. A párja mindvégig támogatta őt, az ő tanácsára, illetve a merevedési gondok és a testi együttlét közben jelentkező fájdalom miatt Bence hosszas halogatás után végre elment a háziorvosához, aki a tüneteket hallva urológushoz irányította. A szakorvos megállapította, hogy a panaszait krónikus bakteriális prosztatagyulladás okozza. Az egész napos ülőmunkája miatt általában lelassul a kismedence vénás keringése, az immunrendszer hatása ezért itt legyengül, így a baktériumok tartósan megtelepedhettek, és gyulladást okozhattak a prosztatájában.

Túlhajtás helyett Proxelan

„Az orvos azt mondta, még épp időben jöttem – meséli Bence már utólag a fiúknak. – Ha tovább várok, előfordulhat, hogy a baktérium kimutatása már nem lehetséges, de a gyulladás állandósulhat, és akkor már csak a tünetek enyhítésére lenne lehetőség. Az orvos antibiotikum szedését javasolta, amely mellé vettem Proxelan végbélkúpot is. Amikor ugyanis utánanéztem a neten, azt olvastam, hogy ez a helyileg alkalmazható gyógynövényes készítmény jól kiegészíti a szájon át szedett gyógyszerek hatását, miközben nem érinti a gyomor-bélrendszert, a májat. Ráadásul ezt tartósan is használhatom. Azt is mondta, hogy jobb, ha lassítok, ha nem szeretném ismét kockáztatni az egészségemet. Nem tesz jót, ha túlhajtom magam.”