Így köszöntik 2026-ot a világban – Galéria
Omar AL-QATTAA / AFP
Palesztinok sétálnak el egy „2026” feliratú homokszobor mellett Gáza város tengerpartján szilveszterkor, 2025. december 31-én.
Omar AL-QATTAA / AFP
A különböző időzónák miatt valahol már órákkal ezelőtt köszöntötték az új évet, míg más helyeken még bőven 2025-öt fognak írni, amikor mi először hajtjuk álomra a fejünket újév napján. Egy biztos, előbb vagy utóbb a Föld minden pontján átfordul a naptár 2026-ra, elérkezik január elseje, és galériánkban betekintést nyújtunk abba, ezt hol és hogyan ünneplik.
