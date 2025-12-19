Ilyen intim családi fotót még sohasem posztolt Meghan Markle

Kellemes ünnepeket kívánunk! – áll a leírás Meghan Markle legújabb Instagram-fotója mellett. A sussexi hercegné soha korábban nem osztott meg ennyire intim családi fotót magukról. A képen Harry herceg és két gyermekük, Archie Harrison és Lilibet Diana láthatók.

Persze nem teljesen: a kicsik arca ki van takarva elegánsan. Nem tudnánk megmondani, mikor készült a fotó, ezzel már trükköztek a család másik végén Vilmos hercegék.