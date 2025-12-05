budapestmocskoskoszosszemét
Budapest a világ legmocskosabb nagyvárosa a turisták szerint

Varga Jennifer / 24.hu
Kukák az Oktogonnál.
24.hu
2025. 12. 05. 19:55
Varga Jennifer / 24.hu
Kukák az Oktogonnál.
Még Las Vegast és Rómát is lenyomta a magyar főváros a Google-értékelések alapján készített nemzetközi felmérésben.

Igen előkelő helyezést ért el egy előkelőnek egyáltalán nem mondható versenyben Budapest, ugyanis a magyar főváros lett a legmocskosabb nagyváros egy turisták véleményét alapul vevő nemzetközi felmérésben – írja a Vice.

A Radical Storage nevű nemzetközi cég által elvégzett felmérésben 70 ezer Google-értékelés alapján rangsorolták a világ legnépszerűbb úti céljait. A listán Budapest végzett az első helyen, a magyar fővárost pedig Róma és Las Vegas követte.

A felmérésben az Euromonitor legnépszerűbb úti célokat tartalmazó listáján szereplő első 100 várost vették górcső alá, és mindenhol megnézték a tíz legfontosabb látnivaló angol nyelvű értékeléseit.

Ezért fontos hangsúlyozni, hogy a kutatás nem objektív higiéniai méréseken, hanem a látogatók szubjektív benyomásain alapult.

A tíz legmocskosabb város

A felmérés kellemetlen magyar vonatkozását már lelőttük, de nem hagyhatjuk a top 10-es listát sem. Íme:

  1. Budapest (Magyarország),
  2. Róma (Olaszország),
  3. Las Vegas (Amerikai Egyesült Államok),
  4. Firenze (Olaszország),
  5. Párizs (Franciaország),
  6. Milánó (Olaszország),
  7. Verona (Olaszország),
  8. Frankfurt (Németország),
  9. Brüsszel (Belgium),
  10. Kairó (Egyiptom).

A tíz legtisztább város

De a kutatás alapján természetesen a tíz legtisztább város listája is kialakult.

  1. Krakkó (Lengyelország),
  2. Sardzsa (Egyesült Arab Emírségek),
  3. Szinapúr (Szingapúr),
  4. Varsó (Lengyelország),
  5. Doha (Katar),
  6. Rijád (Szaúd-Arábia),
  7. Prága (Csehország),
  8. Maszkat (Omán),
  9. Dubaj (Egyesült Arab Emírségek),
  10. Fukuoka (Japán).

Szinte minden második budapesti turista panaszkodott a koszra

A Budapestre látogató turisták egyébként igen nagy arányban látták úgy, hogy a magyar fővárosban gond van a tisztasággal, hiszen a budapesti látványosságok értékeléseinek 40 százalékában szerepelt valamilyen ezzel kapcsolatos panasz.

A felmérést készítő cég szerint az lehet a probléma, hogy a magyar főváros hulladékgazdálkodása vélhetően nem tudja tartani a lépést a megnövekedett turistaforgalommal. A szemét mellett pedig általánosságban a túlzsúfoltságra panaszkodtak a legtöbben.

Miközben a budapesti karácsonyi vásárok évről évre tarolnak a legszebb karácsonyi vásárokat gyűjtő listákon, a Radical Storage idén már másodjára adott ki olyan felmérést, amiben kedvezőtlen színben tűnik fel a magyar főváros. Hiszen a márciusban publikált, legnagyobb csalódást okozó látványosságokat rangsoroló felmérésükben is szerepelt egy budapesti helyszín.

Budapest egyik büszkesége is felkerült a legnagyobb csalódást okozó turistacélpontok listájára
A legtöbben a zsúfoltságra papaszkodnak.

