Budapest a világ legmocskosabb nagyvárosa a turisták szerint

Igen előkelő helyezést ért el egy előkelőnek egyáltalán nem mondható versenyben Budapest, ugyanis a magyar főváros lett a legmocskosabb nagyváros egy turisták véleményét alapul vevő nemzetközi felmérésben – írja a Vice.
A Radical Storage nevű nemzetközi cég által elvégzett felmérésben 70 ezer Google-értékelés alapján rangsorolták a világ legnépszerűbb úti céljait. A listán Budapest végzett az első helyen, a magyar fővárost pedig Róma és Las Vegas követte.
A felmérésben az Euromonitor legnépszerűbb úti célokat tartalmazó listáján szereplő első 100 várost vették górcső alá, és mindenhol megnézték a tíz legfontosabb látnivaló angol nyelvű értékeléseit.
Ezért fontos hangsúlyozni, hogy a kutatás nem objektív higiéniai méréseken, hanem a látogatók szubjektív benyomásain alapult.
A tíz legmocskosabb város
A felmérés kellemetlen magyar vonatkozását már lelőttük, de nem hagyhatjuk a top 10-es listát sem. Íme:
- Budapest (Magyarország),
- Róma (Olaszország),
- Las Vegas (Amerikai Egyesült Államok),
- Firenze (Olaszország),
- Párizs (Franciaország),
- Milánó (Olaszország),
- Verona (Olaszország),
- Frankfurt (Németország),
- Brüsszel (Belgium),
- Kairó (Egyiptom).
A tíz legtisztább város
De a kutatás alapján természetesen a tíz legtisztább város listája is kialakult.
- Krakkó (Lengyelország),
- Sardzsa (Egyesült Arab Emírségek),
- Szinapúr (Szingapúr),
- Varsó (Lengyelország),
- Doha (Katar),
- Rijád (Szaúd-Arábia),
- Prága (Csehország),
- Maszkat (Omán),
- Dubaj (Egyesült Arab Emírségek),
- Fukuoka (Japán).
Szinte minden második budapesti turista panaszkodott a koszra
A Budapestre látogató turisták egyébként igen nagy arányban látták úgy, hogy a magyar fővárosban gond van a tisztasággal, hiszen a budapesti látványosságok értékeléseinek 40 százalékában szerepelt valamilyen ezzel kapcsolatos panasz.
A felmérést készítő cég szerint az lehet a probléma, hogy a magyar főváros hulladékgazdálkodása vélhetően nem tudja tartani a lépést a megnövekedett turistaforgalommal. A szemét mellett pedig általánosságban a túlzsúfoltságra panaszkodtak a legtöbben.
Miközben a budapesti karácsonyi vásárok évről évre tarolnak a legszebb karácsonyi vásárokat gyűjtő listákon, a Radical Storage idén már másodjára adott ki olyan felmérést, amiben kedvezőtlen színben tűnik fel a magyar főváros. Hiszen a márciusban publikált, legnagyobb csalódást okozó látványosságokat rangsoroló felmérésükben is szerepelt egy budapesti helyszín.