Budapest a világ legmocskosabb nagyvárosa a turisták szerint

Igen előkelő helyezést ért el egy előkelőnek egyáltalán nem mondható versenyben Budapest, ugyanis a magyar főváros lett a legmocskosabb nagyváros egy turisták véleményét alapul vevő nemzetközi felmérésben – írja a Vice.

A Radical Storage nevű nemzetközi cég által elvégzett felmérésben 70 ezer Google-értékelés alapján rangsorolták a világ legnépszerűbb úti céljait. A listán Budapest végzett az első helyen, a magyar fővárost pedig Róma és Las Vegas követte.

A felmérésben az Euromonitor legnépszerűbb úti célokat tartalmazó listáján szereplő első 100 várost vették górcső alá, és mindenhol megnézték a tíz legfontosabb látnivaló angol nyelvű értékeléseit.

Ezért fontos hangsúlyozni, hogy a kutatás nem objektív higiéniai méréseken, hanem a látogatók szubjektív benyomásain alapult.

A tíz legmocskosabb város

A felmérés kellemetlen magyar vonatkozását már lelőttük, de nem hagyhatjuk a top 10-es listát sem. Íme:

Budapest (Magyarország), Róma (Olaszország), Las Vegas (Amerikai Egyesült Államok), Firenze (Olaszország), Párizs (Franciaország), Milánó (Olaszország), Verona (Olaszország), Frankfurt (Németország), Brüsszel (Belgium), Kairó (Egyiptom).

A tíz legtisztább város

De a kutatás alapján természetesen a tíz legtisztább város listája is kialakult.

Krakkó (Lengyelország), Sardzsa (Egyesült Arab Emírségek), Szinapúr (Szingapúr), Varsó (Lengyelország), Doha (Katar), Rijád (Szaúd-Arábia), Prága (Csehország), Maszkat (Omán), Dubaj (Egyesült Arab Emírségek), Fukuoka (Japán).

Szinte minden második budapesti turista panaszkodott a koszra

A Budapestre látogató turisták egyébként igen nagy arányban látták úgy, hogy a magyar fővárosban gond van a tisztasággal, hiszen a budapesti látványosságok értékeléseinek 40 százalékában szerepelt valamilyen ezzel kapcsolatos panasz.

A felmérést készítő cég szerint az lehet a probléma, hogy a magyar főváros hulladékgazdálkodása vélhetően nem tudja tartani a lépést a megnövekedett turistaforgalommal. A szemét mellett pedig általánosságban a túlzsúfoltságra panaszkodtak a legtöbben.

Miközben a budapesti karácsonyi vásárok évről évre tarolnak a legszebb karácsonyi vásárokat gyűjtő listákon, a Radical Storage idén már másodjára adott ki olyan felmérést, amiben kedvezőtlen színben tűnik fel a magyar főváros. Hiszen a márciusban publikált, legnagyobb csalódást okozó látványosságokat rangsoroló felmérésükben is szerepelt egy budapesti helyszín.