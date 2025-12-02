Magyar TikTok-sztárral jár a Megasztár győztesének édesapja

Múlt szombaton avattak győztest a Megasztár 2025-ös évadában, Lengyel Johanna nyerte meg a tehetségkutatót. Nemrég a Bors írt arról, hogy Lengyel édesapja nem tudott elmenni a szombati döntőre, a férfi párja azonban ott volt, hogy szurkoljon az énekesnőnek – előbbiről pedig kiderült, hogy egy ismert magyar TikTok-sztár.

Múlt hónapban a Ripost számolt be arról, hogy Lengyel Johanna édesapja, Lengyel Sándor

a nála 27 évvel fiatalabb Molnár Milénával alkot egy párt.

A lap akkor el is érte az influenszert, aki elárulta, hogy Lengyel Johannát hét éve ismerte meg és mindig is jó kapcsolatban voltak, a lány édesapjával pedig kilenc éve élnek párkapcsolatban.

A TikTok-sztár most a Borsnak azt is elárulta, miért egyedül szurkolt Lengyel Johannának a Megasztár döntőjén.

Sanyinak tréningje volt, mert nálunk is év vége van, és pont akkorra esett az utolsó tréningje, de természetesen ő is nagyon szurkolt. Szerintem nagyon izgalmas volt, imádtam a show hangulatát. Egyébként majdnem az összes adáson ott voltam, hiszen amikor ráértünk, akkor mindig személyesen néztük meg Johit

– mesélte Molnár Miléna, aki számára hatalmas megkönnyebbülés volt, amikor a fináléban elhangzott Lengyel Johanna neve.

Ezzel az az egész teher lement rólunk, mert heteken keresztül izgultunk, hogy minden úgy sikerüljön, ahogy ő szeretné, hogy jól is érezze magát, jól is teljesítsen. Úgyhogy kicsit örülök, hogy vége az egésznek, nem csak azért, mert megnyerte, hanem mert vége ennek a stresszes időszaknak számára is, de persze borzasztóan örülünk, hogy nyert.

Mint mondja, párjával mindketten tudták, mennyire tehetséges Lengyel Johana, kezdetben viszont aggódtak érte.

Mindig úgy indultam el, hogy ott van annak a lehetősége, hogy kiesik. A tehetségében biztosak voltunk, ez nem volt kérdés, inkább csak az, hogy a közönségnek ezt hogy tudja átadni, mennyire lesz szimpatikus, mennyire akarnak majd rá szavazni. Egy kicsit féltünk attól, hogy azzal fogják bántani, hogy ő már profi, de örülünk neki, hogy befogadta a nagy közönség is, és hogy szeretik, amit csinál

– magyarázta az influenszer.

Neki ez nagy dolog volt, hogy így köré rakták a látványt, hogy táncosokkal lép fel, és azt láttam rajta, hogy csillog a szeme, ragyog, kiteljesedik, és nagyon élvezi. És ő is elmondta, hogy el tudja fogadni, hogyha nem nyer, mert már az elődöntőnél úgy érezte, hogy annyi mindent kapott, hogy ha másnak kell nyernie, akkor el tudja fogadni

– tette hozzá.

Molnár Miléna egyébként több tévéműsorban is szerepelt már, két évvel ezelőtt például a Szerencsekerékben is feltűnt, ahová közönségkedvenc tyúkját, az azóta már elpusztult Etát is magával vitte.