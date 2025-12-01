Molnár Áron megtrollkodta a Csillag Születikbe érkező Galla Miklóst

Galla Miklós is feltűnt a Csillag Születik legutóbbi adásában. Amikor színpadra lépett, Molnár Áron megkérdezte tőle, miért jött a tehetségkutatóba, amikor egy egész ország ismeri.

Úgy érzem, hogy most az utóbbi időben nem eléggé ismernek. Azt szeretném, ha jobban ismernének

– felelte a komikus, aki egy „abszurd mesével” készült, amibe a zsűritagok nevét is beleszőtte.

ByeAlex különösen örült Gallának, néha együtt is mondta vele a meséjét, majd amikor a produkció végén is ugyanazt a szót mondta, mint a humorista, utóbbi zárásként hozzátette: „úgy van”.

Galla produkciójával lenyűgözte a zsűrit, négy igennel jutott tovább – noha előtte még Molnár megtrollkodta őt:

Miklós, nem… igen persze!

– mondta a színész, amit Galla is poénra vett.

Továbbjutásakor a humorista egy ajándékot is hagyott maga után, egy dedikált festmény nyújtott át ByeAlexnek, aki nem győzött hálálkodni az eredeti Galla-műért.

Ez életem legszebb napja! Köszönöm szépen! Nagyon szeretlek

– mondta a humoristának.