Egy éve ilyenkor: egy apró faluban működik az ország egyik legbékésebb termálfürdője

24.hu
2025. 11. 30. 05:57
Ahogy minden héten, most is sorra vesszük azokat a cikkeket, melyek egy évvel ezelőtt leginkább érdekelték olvasóinkat.

Advent első hétvégéjén már hangolódunk az ünnepekre, és ez egy évvel ezelőtt sem volt másként. Karácsonykor jólesik leülni a családdal, és megajándékozni egymást, azonban ez sokaknak nem adatik meg. Erre hívta fel a figyelmet Sebestyén Balázs is egy tavaly év végi Instagram-posztjában, amelyben arra kérte a követőit, hogy ne fordítsák el a fejüket, ha nélkülözőket látnak.

Tavaly ilyenkor nem ez volt az egyetlen szomorú hír, ami felkeltette az olvasóink érdeklődését: 2024 novemberének végén meghalt Galambos Boglárka, Galambos Lajos volt felesége.

Ugyanebben az időszakban bűnügyi hírekről is beszámoltunk, amelyek közül kiemelkedett az a rendőrségi akció, amelynek során elkaptak egy fuvarost, aki elsikkasztott több tízezer liter cseppfolyósított gázt.

Egy évvel ezelőtt az is sokakat kíváncsivá tett, vajon miért nem érdemes hűtőmágnest tenni a hűtőszekrényekre – még akkor is, ha ez nem egy minden egyes háztartási eszközre egyaránt érvényes szabály.

Szintén tavaly írtunk arról a termálfürdőről is, amely egy apró Vas megyei település fő turisztikai vonzereje. A 60–70 Celsius-fokot is elérő termálvíz nagyjából 2000 méter mélyről tör fel, és a jótékony hatását már számtalanszor kifejtette.

