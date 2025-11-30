Egy éve ilyenkor: egy apró faluban működik az ország egyik legbékésebb termálfürdője

Advent első hétvégéjén már hangolódunk az ünnepekre, és ez egy évvel ezelőtt sem volt másként. Karácsonykor jólesik leülni a családdal, és megajándékozni egymást, azonban ez sokaknak nem adatik meg. Erre hívta fel a figyelmet Sebestyén Balázs is egy tavaly év végi Instagram-posztjában, amelyben arra kérte a követőit, hogy ne fordítsák el a fejüket, ha nélkülözőket látnak.
Tavaly ilyenkor nem ez volt az egyetlen szomorú hír, ami felkeltette az olvasóink érdeklődését: 2024 novemberének végén meghalt Galambos Boglárka, Galambos Lajos volt felesége.
Ugyanebben az időszakban bűnügyi hírekről is beszámoltunk, amelyek közül kiemelkedett az a rendőrségi akció, amelynek során elkaptak egy fuvarost, aki elsikkasztott több tízezer liter cseppfolyósított gázt.
Egy évvel ezelőtt az is sokakat kíváncsivá tett, vajon miért nem érdemes hűtőmágnest tenni a hűtőszekrényekre – még akkor is, ha ez nem egy minden egyes háztartási eszközre egyaránt érvényes szabály.
Szintén tavaly írtunk arról a termálfürdőről is, amely egy apró Vas megyei település fő turisztikai vonzereje. A 60–70 Celsius-fokot is elérő termálvíz nagyjából 2000 méter mélyről tör fel, és a jótékony hatását már számtalanszor kifejtette.