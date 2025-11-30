Egy éve ilyenkor: egy apró faluban működik az ország egyik legbékésebb termálfürdője

Advent első hétvégéjén már hangolódunk az ünnepekre, és ez egy évvel ezelőtt sem volt másként. Karácsonykor jólesik leülni a családdal, és megajándékozni egymást, azonban ez sokaknak nem adatik meg. Erre hívta fel a figyelmet Sebestyén Balázs is egy tavaly év végi Instagram-posztjában, amelyben arra kérte a követőit, hogy ne fordítsák el a fejüket, ha nélkülözőket látnak.

Tavaly ilyenkor nem ez volt az egyetlen szomorú hír, ami felkeltette az olvasóink érdeklődését: 2024 novemberének végén meghalt Galambos Boglárka, Galambos Lajos volt felesége.

Kapcsolódó Meghalt Galambos Lajos volt felesége, Galambos Boglárka Galambos Lajos és Boglárka 23 együtt töltött év után 2022 januárjában vált el egymástól.

Ugyanebben az időszakban bűnügyi hírekről is beszámoltunk, amelyek közül kiemelkedett az a rendőrségi akció, amelynek során elkaptak egy fuvarost, aki elsikkasztott több tízezer liter cseppfolyósított gázt.

Egy évvel ezelőtt az is sokakat kíváncsivá tett, vajon miért nem érdemes hűtőmágnest tenni a hűtőszekrényekre – még akkor is, ha ez nem egy minden egyes háztartási eszközre egyaránt érvényes szabály.

Kapcsolódó Nem mindig jó ötlet hűtőmágnest tenni a hűtőre Az ízlésbeli nézeteken túl más oka is van annak, ami miatt jobb, ha nem köszön ránk vissza a hűtőnk ajtajáról az összes valaha volt nyaralásunk emléke.

Szintén tavaly írtunk arról a termálfürdőről is, amely egy apró Vas megyei település fő turisztikai vonzereje. A 60–70 Celsius-fokot is elérő termálvíz nagyjából 2000 méter mélyről tör fel, és a jótékony hatását már számtalanszor kifejtette.