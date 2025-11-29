Felakasztotta magát egy 10. osztályos lány az indiai Sonarpurban (Nyugat-Bengál).

A rendőrség közlése szerint az anyai nagybátyja házában lakó diáklányt a saját szobájában találták meg november 27-én. Kórházba került, ahol az orvosok halottnak nyilvánították – írja a Telegraph India.

Mesterséges intelligenciával generált képek

A lapoknak nyilatkozó rendőrtiszt szerint a szervekhez bejelentés érkezett, miszerint a diáklányt egy helyi házas férfi zaklatta. A férfi összegyűjtött fényképeket a lányról, majd mesterséges intelligencia-eszközökkel meztelen képeket generált, amelyeket később megosztott az interneten.

A rendőrség szerint a tinédzser vélhetően a zaklatás és az online bántalmazás okozta hosszan tartó lelki szenvedés miatt vetett véget életének.

Az ügyben nyomozás indult, a rendőrök a digitális bizonyítékokat vizsgálják és kihallgatják a gyanúsítottakat, akikből több is van, ugyanis a férfi családtagjai is érintettek lehetnek a zaklatásban.

A lány családja követeli, hogy a lehető legszigorúbb büntetést kapják a gyanúsítottak.