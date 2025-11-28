Zámbó Krisztián a fiatal zenészekről: Teszik magukat tönkre, közben sírnak, hogy jaj, miért vagyunk ilyen gazdagok

Zámbó Krisztián elmondta nem túl hízelgő véleményét a fiatal zenészekről: Zámbó Jimmy fia egyáltalán nem érti a mai generáció felkapott előadóit.

Azt látom a mai világban, hogy kidobnak a kis srácok számokat, és – nem bántom őket – nem értem, mi bajuk van. Tizenhét évesen százmilliók a zsebben, és teszik magukat tönkre, közben sírnak, hogy jaj, miért vagyunk ilyen gazdagok… De én előre nézek, és nem érdekel semmi más, az sem, ha nem leszek milliomos, mert a nyugalomnál és az egészségnél fontosabb nincs. Mi szerencsére jól megélünk a párommal, bár nagyon sokat dolgozunk, de látom a jövőnket, hogy lesz majd saját házunk, és látom, miként érjük el, hogy ne egy albérletben lakjunk.

– idézi a Blikk Zámbót, aki mindezt Lukács Miki podcastjában mondta.

Zámbó Krisztián arról is beszélt, hogy mára elfogadta, sőt, büszke rá, hogy az „apja nevéből él”.

Sokáig azzal küszködtem, hogy mindenki azt mondta, apám árnyékában élek, meg apám hátán kapaszkodom fel. Még szép. És a legnagyobb büszkeséggel vállalom ezt

– mondta az énekes, aki amúgy megosztó személyiségnek tartja magát, de sokat dolgozott azért, hogy elfogadják, és ma már több szeretetet kap, mint gyűlöletet.