Gáspár Evelin az exéről: Kihúzott az ágyból, a hajamat tépkedte, rugdosott, megpofozott

Péntek este debütált a YouTube-on a Beköltözve legfrissebb epizódja, melyben Gáspár Evelin volt Hajdú Péter vendége. A Blikk szemléje szerint az interjú alkalmával az influenszer arról is beszélt, hogy volt barátja – akivel három évvel ezelőtt együtt szerepeltek a Párharc című realityben – fizikailag is bántalmazta őt.

Kihúzott az ágyból, a hajamat tépkedte, a földön rugdosott, meg egy-két pofon…

– idézte fel az esetet Gáspár, aki szerint a történtek előzménye az volt, hogy egy buliban összeszólalkozott exe édesanyjával, majd hazament, és a férfinél ezután szakadt el a cérna. A lakásában támadt rá az influenszerre, a bántalmazást pedig Gáspár elmondása szerint exe legjobb barátja is végignézte. Az eset után mindkettejüket kitette a lakásból, de még nem szakított a férfival.

Amikor a műsorvezető arról kérdezte, a történtek után miért nem szakított Varga Attilával, az influenszer azt felelte:

Azt gondoltam, hogyha én ebből kilépek, egyedül fogok megszomorodni.

Bevallása szerint végül akkor sokkalt be, amikor az exe beleharapott az arcába egy szórakozóhelyen, miután számon kérte, mert a szeme láttára kezdett el csajozni. Az általa okozott sebet hónapokig viselte az arcán.

Azért, mert odamentem hozzá, és ott csajozott. Amikor abban vagy, hogy vissza akarod kapni a nőt, a nő nagy nehezen ad esélyt, elviszed őt randikázni, és te meg rámész másra a nő szeme láttára. Odamentem, beleálltam az arcába, mondom, mit csinálsz? Most adtam neked esélyt. Akkor fogta, be volt nem tudom, mit csinálva, és beleharapott az arcomba. Ez volt a kiszálló. Ekkor már a TV2-nél dolgoztam gyakornokként, egy nagy folt volt hónapokig az arcomon, és azt hitték, hogy nekem szexbalesetem volt. […] Úton-útfélen megkérdezték, hogy mi van ott az arcomon?

Gáspár Győző idősebbik lánya úgy véli, a múltban az önbizalomhiánya miatt vonzott magához olyan embereket, akik csak kihasználni akarták, és a saját, illetve az édesapja kapcsolatain, befolyásán keresztül akartak érvényesülni. Mint azonban kiderült, az influenszernek azóta új kedvese van, akire fel tud nézni, a bokszban elért sikerei pedig az önbizalmát is visszaadták – jelenlegi párját is a küzdősportnak köszönhetően ismerte meg, amikor a Sztárbox őszi évadára készült.

Jelenleg vele ez így alakul… Ő egy csupaszív ember! A nehézségeken átmentem vele, augusztusban ismertem meg, pont, amikor a legnagyobb szükségem volt egy olyan emberre, aki fogja a kezemet, és mentálisan is mellettem van. […] Neki húszéves bokszolói múltja van, tudja, hogy ez miről szól, neki nagyon sokat köszönhetek. Úgyhogy nagyon hálás vagyok neki, és nagyon hálás vagyok a Jóistennek is, hogy így összeértek az útjaink. Ő nőként kezel és kellő tisztelettel van a személyem iránt

– tette hozzá.