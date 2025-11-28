„Ár-érték arányban továbbra is ez a legjobb”

Nyakunkon az ünnepek és akik nem akarják az utolsó pillanatra hagyni a készülődést, bizony már a napokban elkezdték beszerezni mindazt, amiből majd karácsony környékén főzni, sütni fognak. Trencsényi Ádám azt szerette volna kideríteni, egész pontosan ki, milyen stratégiával áll hozzá az ünnepi bevásárlásnak. A 24.hu riportere ezért arról kérdezgette a Penny vásárlóit, családon belül ki keresi fel a boltokat, mennyit és mire költenek na és készítenek-e előzetesen listát, vagy a memóriájukra hagyatkoznak, amikor a polcokat pásztázzák. Kiderült az is, sokan ilyenkor is szem előtt tartják, hogy egészséges, illetve hazai termelőktől származó élelmiszerek kerüljenek a kosárba és elégedettek a Penny saját márkás termékeivel. Noha volt, aki szerint „élelmiszerboltban élelmiszert kell vásárolni”, olyan is akadt, aki ajándékot is vett már szeretteiknek a Pennyből.

A videó a Penny támogatásával készült.