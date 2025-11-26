Kármán Odett és Kamarás Norbi elmondták, miért nem működött a kapcsolatuk

Kamarás Norbi és Kármán Odett a Fókuszban meséltek arról, hányadán állnak most egymással, miután véget vetettek a kapcsolatuknak. Mint elmondták, lassan másfél éve nincsenek együtt, ám az idén tavasszal forgatott Exek csatája ismét közelebb hozta őket egymáshoz. A műsor után adtak még egy esélyt maguknak.

A műsor után, amikor megpróbáltuk újra, igazából nem volt kimondva, hogy mi együtt vagyunk. Nem is akartuk kimondani – vagyis inkább a magam nevében beszélek: én nem akartam kimondani, hogy újra együtt vagyunk. Hanem több időt töltöttünk együtt, szinte mindennap beszéltünk, találkoztunk, viszont nem sikerült ezt nyugodt légkörbe helyezni, nem sikerült megnyugodnunk egymás mellett. Akkor döntöttük el, hogy akkor ezt nem folytatjuk

– magyarázta Kármán Odett.

Kamarás elmondása szerint a végleges szakításuk óta is megmaradt köztük a jó viszony, szoktak beszélgetni – sőt, vitáznak is –, és vannak közös dolgaik, például a kutyájuk.

Az elején nagyon nehéz volt, mikor találkoztunk újra, hiszen nem múlt el a szeretet bennem sem, meg mindig ott volt a remény, hogy hátha meg tudjuk oldani, viszont mindig, amikor újra összevesztünk, vagy láttam, hogy nem tudjuk ezeket megoldani, ott muszáj volt eldönteni, hogy ezt nem lehet életünk végéig csinálni. Mindkettőnknek megvan a joga a boldogsághoz, és ha ezt együtt nem tudjuk, akkor el kell fogadni, hogy tovább kell lépnünk, bármennyire is fáj

– fogalmazott Kármán, aki szerint a kezdeti bizonytalanság mérgezte meg a kapcsolatukat.

Kamarás Norbi azt mondta, mindketten sajnálják, hogy nem működik közöttük a romantikus kapcsolat. Életük legnehezebb szakaszában voltak együtt, és lehet, egyedül nem bírták volna ezt a sok terhet.

Az elszakadást nehezíti, hogy sokan sokáig drukkoltak annak, hogy kibéküljenek, szerintük azonban a külvilág nem lát bele a kapcsolatukba, a problémáikat csak ők ismerik.

Az, hogy mi jó társai vagyunk egymásnak, az oké, viszont vannak olyan problémák, amiket nem tudunk megoldani, és ezt el kell fogadni és tovább kell lépni. Én nem szeretem, mikor görcsösen össze akarnak minket hozni olyan emberek, akik nem is ismernek minket, mert ez már terhes számomra

– jelentette ki Kármán Odett.

Egyelőre egyikük sem nyitott új párkapcsolatra, belegondolni sem szeretnének, hogy ez akár hamarosan eljöhet egyikük életében, miközben egyértelműen szeretnének boldogok lenni külön-külön is.