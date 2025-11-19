Közel öt hét után sem nagyon javul Kocsis Dénes vállsérülése

Kocsis Dénes közel öt héttel ezelőtt, a Pápai Joci ellen vívott Sztárbox-meccse közben sérült meg. A mérkőzés idején kétszer is kiugrott a válla, ám miután a gyógytornásza helyretette, mindkétszer visszament bokszolni. Bár a győzelmet végül nem neki ítélték, Pápai úgy döntött, átadja neki a továbbjutás lehetőségét. Kocsis el is fogadta a felajánlást, ám végül nem tudta folytatni a versenyt, olyan súlyosnak bizonyult a sérülése.

A színész a minap a Reggeli vendégeként beszélt arról, hogy úgy érzi, nem nagyon javul az állapota a ringben történtek óta.

Mármint úgy értem, javul, most érzem. Tegnap voltam gyógytornán pont, és mondtam a gyógytornászomnak, hogy na, akkor ugye fejlődtem? Azt mondta, ezt fejlődésnek nem nevezné, inkább haladásnak

– mesélte Kocsis, aki a műsorvezetők érdeklődésére azt is elárulta, hogy azóta nem ugrott ki a válla, de fájlalja. Mint mondja, a mozgástartománya szűkült le, azt kell visszaállítani ahhoz, hogy az izmai a helyükre kerüljenek. Felemelni is csak lassan tudja a karját, a színházban pedig borzasztó fájdalommal jár számára, ha a darab végén tapsoltatni kezdi a közönséget.

A színész egyébként már két héttel a sérülése után visszaért a színházba. Katonaszerepében kardoznia is kell, amit úgy oldottak meg, hogy bal kézzel is megtanulta használni a színpadi kelléket.