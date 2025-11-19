gáspár győző
Gáspár Győző: Se államtitkár, se miniszterelnök nem szeretnék lenni, van nekünk nagyon jó miniszterelnökünk

2025. 11. 19. 19:33
Nemrég megkérdezték Gáspár Győzőt, ha Magyarország miniszterelnöke lenne, mi lenne az első dolog, amit behozna. „Én miniszterelnök nem akarok lenni, én államtitkár akarok lenni. Megmondom őszintén, hogyha államtitkár lehetnék, annak nagyon örülnék. A romákért felelős államtitkár, Gáspár Győző” – mondta akkor a videóban.

Most Instagramján pontosított, állítása szerint viccelt.

A probléma akkor kezdődik, amikor valaki a poént komolyan veszi, a komolyat meg poénnak. Szeretném egy mondatban lezárni a nagy rejtélyt: nem akartam államtitkár lenni. A riporter megkérdezte: „Ha lehetne, mi lennél?” Én pedig válaszoltam. Ez egy feltételes mód volt, nem egy új karrierterv. Az „államtitkárság” szó nálam kb. ugyanannyira szerepel a bakancslistán, mint a hegymászás Mount Everestre: szép gondolat, de köszönöm, maradok a sík terepen és inkább zenélek. És hogy előre tisztázzam; miniszterelnök sem szeretnék lenni, hiszen van nekünk egy nagyon jó miniszterelnökünk.

 

Gáspár Győző (@gaspargyozo) által megosztott bejegyzés

