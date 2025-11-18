Nem volt elég G.w.M portréja az oldalán: Kulcsár Edina újabb közös tetkót varratott a férjével

Júliusban még arról írtunk, hogy Kulcsár Edina az oldalára varratta férje, G.w.M portréját, de úgy fest, ennyi nem volt elég a házaspárnak. Kulcsár ugyanis nemrég egy TikTok-videóban mutatta meg, hogy újabb varrat került rá, ám ezúttal már a rappert is bevonta a történetbe.
Ahogy látható, mindketten a kézfejükre tetováltatták egy bilincs egyik és másik felét. Míg Kulcsár kezén az M betű olvasható a bilincsben, utalva férje nevére, a Márkra, addig a rappernél az E, azaz Edina olvasható ki.
@edinakulcsar_official 🔒❤️🔥 @GWMMUSIC_OFFICIAL • 🤗 #tetoválás @dannyhart.official ♬ Folded x Miss Independent - Razeonx
Korábban a rapper is a hátára varratta a szépségkirálynő arcát, és a neveik is ott díszelegnek egymás csuklóján.