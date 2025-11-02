Egy éve ilyenkor: landolás után állt bosszút a férfi, akinek pokollá tette a 9 órás repülőútját egy kamaszlány

Egy évvel ezelőtt egy olyan történet keltette fel leginkább olvasóink figyelmét, amely ismét tanúbizonyságot tett arról, hogy a hosszú repülőutak mennyire kényelmetlenek is lehetnek. Ezúttal egy brit férfi útját tette pokollá egy kamaszlány és az anyja, de a férfi a leszálláskor úgy határozott, elégtételt vesz az őt ért sérelmekért.

Szintén sokakban ébresztett kíváncsiságot, mikor megírtuk, hogy egy ajkai férfi milliókat utalt el egy csalónak, ráadásul mindezt személyesen tette meg egy bankfiókban.

Tavaly ilyenkor a bulvár vizeire evezve is bőven akadt olvasnivaló – például, amikor megírtuk, hogy a Házasodna a gazda című reality szereplői miért szakítottak.

Az viszont még ennél is több embert érdekelt, hogy Pásztor Erzsi miként reagált Ábel Anita nyilatkozatára, amely szerint mai fejjel már nem vállalná el a Szomszédokban játszott szerepét.

Sajnos tavaly októberben a hónap utolsó napján egy váratlan és végtelenül szomorú hírről is be kellett számolnunk: 53 éves korában meghalt Hadas Kriszta, miután hirtelen rosszul lett vásárlás közben. A tévés újságírótól számos családtagja és barátja vett búcsút, életéről galériában emlékeztünk meg.