Autók csomagtartójából árulják illegálisan a kölyökkutyákat New York elit negyedében

Fényes nappal árulják illegálisan a kiskutyákat New Yorkban, az állatokért több ezer dollárt is kérhetnek a kereskedők – írja a New York Post.

A lap szerint legalább két férfit videóra is vettek október 23-án, amint az autójuk csomagtartójából kínálják az állatokat New York legjelentősebb gyémánt- és ékszernegyedében, a Diamond Districtben, a felvételeket a Tiktokra is feltöltötték.

New Yorkban 2022-ben döntöttek úgy, hogy betiltják a kisállat-kereskedésekben a kutyák, macskák és nyulak eladását, a törvény tavaly decemberében lépett életbe. A szigorítást azért hozták meg, hogy véget vessenek az úgynevezett „kölyökkutyagyárak” működésének. A TikTokra felkerült videók szerint azonban Manhattan belvárosában javában zajlik az illegális kereskedelem.

„Valószínűleg 3500 és 4500 dollár közötti összeget kaphat a kutyáért” – mondja az egyik férfi a Mercedese körül összegyűlt embereknek a 47. utcában Manhattanben. Az összegek átszámolva 1,1-1,5 millió forintra rúgnak.

„Mindent oltást megkaptak” – állítja az autó csomagtartójában tartott, kilenc hetes kölykökről. A férfi azzal is dicsekedett, hogy a kölykök rendelkeznek az Amerikai Kennel Klub minősítésével, azaz fajtatiszták.

A lap szerint nem először látták a férfiakat a környéken, október 17-én a New York Post egyik riportere délután 2 órakor csípte el őket ugyanazon a részen.

„Ez 100%-ban illegális” – mondta Allie Taylor, a Voters for Animal Rights állatjogvédő szervezet elnök, aki emlékeztetett, belefoglalták a fent nevezett törvénybe a kutyák otthoni tenyésztésének tilalmát is, mert tudták, hogy az állatkereskedésben történő értékesítés tilalma nem lesz elég, mert az emberek máshonnan is beszerezhetik a kutyákat.

A lap szerint az illegális, autós üzletek már legalább nyár óta zajlanak. Augusztus 1-jén egy fehér, rendszámtábla nélküli Mercedes terepjárót láttak a Canal Street és a Broadway kereszteződésében, amiből kutyákat árultak, erről egy fotót is megosztottak a Facebookon.

Másnap ugyanezeket a kölyköket fedezték fel a Canal Streeten, ahogy azt egy Instagram-videó is bizonyítja.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon New Yorkers (@newyorkers) által megosztott bejegyzés

A lap megkereste a rendőrséget a történtekkel kapcsolatban, de eddig nem kaptak választ a kérdéseikre.