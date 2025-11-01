boszorkánydekorációhalloweenhamis
Átverés lehet a halloweeni dekorációt szétrúgó kengururól készült videó

2025. 11. 01. 16:51
Egy tényellenőrző oldal szerint mesterséges intelligencia segítségével készítették a különböző platformokon több millió like-ot begyűjtő „felvételt”.

Pár napja kezdett keringeni a közösségi médiában egy videó, amelyben egy kenguru és egy halloweenkor kihelyezett boszorkány szerepel. A felvételen az állat egy ideig nézi  a rémisztő alakot, amikor pedig az „megszólal”, hirtelen hatalmas erővel lerúgja azt. A videó szélseseben száguldott végig a közösségi médiában, csak erre a posztra másfél milliónál is több like érkezett:

 

A videót eredetileg a @gonzalopalacios43 nevű felhasználó tette közzé a TikTokon 2025. október 24-én. A „felvétel” mára több mint 2,5 millió like-ot ért el, és közel 2 milliószor megosztották.

@gonzalopalacios43 a mi noe vas andar asustando astúpida #astupida #susto #halloween #humor #comedia ♬ sonido original - Gonzalo

A Lead Stories szerint viszont a videó nem igazi, hanem mesterséges intelligencia segítségével készítették.

A tényellenörző oldal rámutatott, a videó készítését jelző idő egyik száma el van torzítva, ahogy néhány karakter is a feliratokban, ezek a furcsaságok pedig gyakran előfordulnak az AI-generálta videókban.

Szintén árulkodó az oldal szerint, hogy a kenguru a rúgás előtt egy pillanatra hátraugrik, ilyet viszont nem tudnak megtenni az állatok mivel a farkuk útban lenne.

A Lead Stories szemléletésként bemutatott eg videót, milyen az, amikor egy kenguru tényleg rúg egy nagyot.

Látható a különbség: rúgáskor az állat a farkára „támaszkodik” és úgy emeli fel a lábait.

A tényellenőrző oldal szerint ezek miatt nem jelenthető ki, hogy a videó valódi lenne.

