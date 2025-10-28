Megértettük a Z generációt

Jó, vagy rossz, ha valakire azt mondják, hogy sigma content? Probléma, ha a barátaid szerint delulu vagy? Mit jelent, ha FOMO-d van? Mit szeretne bizonygatni, aki mondandója elé odabiggyeszti, hogy no cap és egész pontosan mit csinál, aki bingel valamit? – Tetszik, nem teszik, a világunk folyamatosan változik és ez a beszédünkön is nyomot hagy. Noha nem egyszerű, fontos megpróbálni lépést tartani a nyelv változásával, már ha szeretnénk szülőként megérteni a gyermekeink világát és el akarjuk kerülni a cringé válást – erről beszélgetett kendőzetlen őszinteséggel Till Attila és Katz Dávid, akik mindketten kamasz gyermekek szülei. A két apa a Széll Kálmán téren előbb filozofált és követői számokat hasonlított össze, majd az utca emberét faggatta arról, a mai népszerű kifejezések közül mit és mire használ. Till Attila rizzelt, Katz pedig, bár nem esett neki jól, a nadrágját ért kritika kapcsán értette meg, a low key valódi jelentését.

