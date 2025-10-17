A dunai szállodasor része is lehetne a főváros most kibővített magánkórháza

Ha a kórházakra gondolunk, akkor sokunk fejében ugyanaz a kép jelenik meg: egy kívülről egyszerű épület, aminek kapuján belépve jellegzetes illat fogad minket, a folyosókat és kórtermeket látva pedig egyedül a barátságos jelző nem jut eszünkbe.

Az elmúlt években a világ egyre több pontján jelennek meg olyan magánkórházak, amik igyekeznek szakítani ezzel a rossz emlékekkel: az ilyen intézmények a kétezres években Magyarországon is sorra tűntek fel, és váltak a magánegészségügy oszlopaivá.

Ilyen a tizennyolc éve létező Dr. Rose Magánkórház, ami a város közepén, a turisták által leggyakrabban megcsodált látvány felé tekint: a Lánchíd pesti hídfőjénél álló irodaház egy részét belakva korábban sosem látott környezetben várja a gyógyulni vágyókat.

A folyamatosan fejlődő kórház által elfoglalt területek az elmúlt hónapokban több ezer négyzetméterrel nőttek, a DVM tervei nyomán valóra váltott változások során új műtők, még barátságosabb, felsőkategóriás belső terek, valamint huszonkét csúcskategóriás betegszoba jött létre.

A Spenótházként legendássá vált szocialista irodaház – Magyarország első, teljes egészében légkondicionált épülete – teljes átépítésével született Roosevelt Irodaház, melynek egy részét elfoglaló Dr. Rose-ban a látogatót, illetve a beérkező pácienseket hosszú ideig semmi sem emlékezteti arra, hogy valójában egy kórházban vannak. Az utcán nincsenek erre utaló jelek, az épület, illetve a kórház recepciója meglepő barátságosságot áraszt, a folyosókat pedig kortárs magyar festőművészek képei teszik művészeti élménnyé.

A fejlesztést persze nem a luxus iránti igény, hanem a páciensszám növekedése, valamint a betegbiztonság további emelése hívta életre – tudtuk meg Dr. Papik Kornél ügyvezető igazgatótól, aki arról mesélt, hogy az ellátás színvonala mellett az orvosszakmai innovációkra fektették a hangsúlyt.

Az utómunkákkal együtt öt hónapon át tartó, a Market-csoport kivitelezésében megvalósult projekt 1500 négyzetméterrel toldotta meg az addigi 1300 négyzetméternyi kórházi teret. A most átadott osztállyal együtt a műtők száma négyre nőtt, sőt, egyszerre akár ötvennégyen is lábadozhatnak a minden igényt kielégítő, minőségi burkolatokat felvonultató betegszobákban.

Hasonló szintű belsőépítészeti megoldásokat, illetve anyagminőséget eddig csak felsőkategóriás szállodákban, illetve Magyarország legszebb magánvilláiban láthattunk, azok közül azonban csak kevés biztosíthat olyan gyönyörű kilátást a Lánchídra, a Budavári Palotára, a Várnegyedre, a Magyar Tudományos Akadémia székházának bölcs szfinxeire, illetve magára a Dunára, mint a Dr. Rose tetőterasza, új lobbyja, vagy akár a víz felé néző szobái.

Az új részleg sebészeti, ortopédiai, nőgyógyászati, illetve urológiai műtéteknek ad majd otthont – derült ki a megnyitóval egybekötött bejáráson, de fül-orr-gégészeti, illetve plasztikai beavatkozások is elvégezhetők.

Prof. Dr. Hangody László orvosigazgató szerint ezek közül a következő években leginkább a mozgásszervi sebészet válhat hangsúlyossá, erre pedig már most felkészültek, hiszen az intézmény falai közt jelenleg tizenöt ortopéd sebész dolgozik, ami egy megyei szintű központnak is elegendő lenne. Ez a magas létszám önmagában persze még nem garancia arra, hogy minden műtét gyorsan és pontosan végigfusson, így az orvos hozzátette: olyan innovatív műszerekkel és implantátumokkal dolgoznak, amiknek köszönhetően nem csak a legjobb minőségben, de a lehető legrövidebb idő alatt operálnak, ez pedig a rehabilitáció szempontjából is létfontosságú.

A munkálatok során nem szimplán csak új szobák és műtők születtek, de a már meglévő, illetve az új részek kapcsolatát, valamint a betegutakat is átgondolták: ennek köszönhetően az utcáról megérkező páciensek sokkal gördülékenyebben juthatnak el a céljukhoz, a műtét utáni lábadozásuk pedig gondtalanabbá válik.