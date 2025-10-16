Munka után elment egy bárba szülinapozni, másnapra megvakult

Megvakult egy nő Brazíliában, miután pár héttel ezelőtt ellátogatott egy São Paulo-i bárba, ahol az egyik barátja születésnapját ünnepelték, és az ott kapott koktéltól metanolmérgezése lett – írja a Daily Mirror.

A 43 éves Radharani Domingos még szeptember 19-én vett részt az ominózus eseményen, ahol egy Caipirinha nevű brazil koktélt kért magának. Azonban a koktélban – amit a Brazília nemzeti töményszeszének számító cachaça, cukor, lime és jég összekeverésével készítenek el – a szeszes italok hatóanyaga, azaz az etanol helyett metanol volt, Domingos pedig másnap reggel úgy ébredt föl, hogy elvesztette a látását.

A belsőépítészként dolgozó nő olyan súlyos mérgezést kapott, hogy a buli után egy kórház sürgősségi osztályára kellett szállítani, ahonnan csak 15 nappal később engedték ki. A nő testvére, Lalita Domingos azt nyilatkozta, hogy az orvosoknak 10 napig tartott, mire rájöttek, hogy mi baja van a nővérének, és egészen addig azt feltételezték hogy stroke-ot kapott.

A mérgezés után természetesen a születésnapi buli helyszínéül szolgáló, Ministrão bár nevű helyet be is záratták a hatóságok.

A brit bulvárlap beszámolója szerint a közelmúltban 225 metanolmérgezéses esetet regisztráltak az országban, főként São Paulo környékén, és a brazil sajtó több halálos mérgezésről is beszámolt az utóbbi időben, de Domingoson kívül még nem sok túlélő állt a nyilvánosság elé.

„Egy pillanatra azt hittem, látom a falakat, de csak tapogatóztam” – emlékezett vissza a másnap reggeli ébredés pillanataira a nő a Fantástico című brazil tévéműsornak adott interjújában.

A mostani undor forrása az, hogy meg akarjuk érteni, miért hamisítják az italt. Megmérgeztek engem, és másokat is megmérgeznek. Undorító, hogy caipirinhát rendelünk, és metanolt kapunk

– folytatta.

Arról pedig, hogy milyen az élete a kórházból való kikerülése óta, így nyilatkozott:

„Kicsit megkönnyebbültem, hogy 15 nap után elhagyhattam a kórházi környezetet, de egy kicsit pánikba is estem. Otthon nagyon aktív vagyok, az életben is nagyon aktív vagyok, aztán hirtelen leállsz, teljesen kiszolgáltatottá válsz. Leírhatatlan érzés.”

A mérgezési hullámot az ország egészségügyi minisztere, Alexandre Padilha „abnormálisnak és a metanolmérgezéssel kapcsolatos történelmünkben példátlannak” nevezte. Majd az alábbi javaslatot fogalmazta meg a brazilok számára:

„Mindenkinek azt tanácsolom, hogy kerülje a desztillált termékeket, különösen a színteleneket, hacsak nem biztos a származásukban. Ezek nem alapvető fontosságú termékek.”

Az egyébként metil-alkohol néven is ismert telített vegyület gyakorlatilag a szeszes italok előállításának egyik mellékterméke, ami a köznyelvben alkoholként azonosított etanolhoz – vagy etil-alkoholhoz – hasonlóan színtelen és szagtalan, ugyanakkor erősen mérgező. Ezért főként ipari keretek között, festékalapanyagként vagy ablakmosó folyadékok készítésekor alkalmazzák.

Ez az az anyag, ami miatt a rosszul elkészített házipálinkák túlzásba vitt fogyasztása esetén megvakulhat az ember, hiszen a metanol az emberi szervezetben formaldehiddé alakul, ami komoly sejtméregnek számít.

Tavaly hat hátizsákos turista halt meg Laoszban feltételezett metanolmérgezés következtében. Az utazók, köztük egy brit ügyvéd, feltehetően mindannyian metanollal kevert italokat fogyasztottak, amelyet néha a rossz hírű bárok használnak az etanol olcsóbb alternatívájaként, és amely súlyos mérgezést vagy halált okozhat. A laoszi mérgezésekről ebben a cikkben írtunk bővebben.