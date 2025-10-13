Megyeri Csilla bokszolva tudta meg születendő babája nemét

Megyeri Csilla augusztusban közölte a nyilvánossággal, hogy olasz származású párjával első közös gyereküket várják.

Nemrég tartották a nembejelentő bulit, a szülők is itt tudták meg, kislánnyal vagy kisfiúval bővül-e a családjuk. A vasárnap Instagramra feltöltött videóból kiderül, hogy míg az édesapa előzetesen lányt érzett, addig az influenszer fiúra tippelt.

A nagy leleplezés végül úgy történt, hogy Megyeri és párja – aki korábban a Sztárboxra is felkészítette őt – mindketten bokszkesztyűt húztak, majd a kismama szétütött egy az apuka kezében tartott porzsákot, amiből rózsaszín por hullott ki.

A Lánygyermekek Világnapján megtudtuk, hogy bizony nekünk is kislányunk lesz.🙈💕🎀 Nincsenek véletlenek. Így kerek az egész! 🙏🏽✨ Köszönjük a barátainknak, a családnak, hogy velünk voltak ezen a különleges, mesebeli délutánon. Már most sokan szeretnek Kisasszony!👧🏽🔗💖

– írta bejegyzésében Megyeri Csilla, aki annak a barátnőjének is köszönetet mondott, aki két hónapig őrizte a baba nemét.

A kislány 2026 februárjában fog megszületni.

