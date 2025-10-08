kvízgasztronómianemzeti étel
Kvíz: Mutatunk egy nemzeti ételt, mondd meg, honnan származik!

2025. 10. 08.
Egy kép alapján meg tudod mondani, melyik országból származik az étel? A fogások nevét direkt nem áruljuk el, mert az túl nagy segítség lenne. Ahogy haladsz előre a kvízben, egyre nehezebb lesz a dolgod – csak a legnagyobb gasztroguruk jutnak el a végéig!

A kvízben különböző országok nemzeti ételeit fogod látni. Nézd meg a képet, és tippelj, melyik nemzet konyhájából származik a finomság!

