„Önazonos kellett maradjon” – Dzsúdló a Mekis kampányról és az alkotás szabadságáról

2025. 09. 25. 15:32
Dzsúdló, azaz Juhász Marci, a Borsod megyei kisfaluból induló, mára a Z-generáció egyik legnépszerűbb előadójává vált zenész most először vállalt nagyszabású márkaegyüttműködést, és nem kisebb partnerre mondott igent, mint a hazai McDonald’s. Az új kampány kapcsán mesélt arról, miért pont most érezte elérkezettnek az időt egy ilyen közös munkára, hogyan formálta saját képére kedvenc szendvicsét, és hogy számára miért elengedhetetlen az önazonosság – akár a zenéről, akár fellépésről, akár együttműködésről van szó.

A kampányról és az együttműködésről

Mi jutott először eszedbe, amikor felkértek a kampányra?

Dzs.: Őszintén szólva az, hogy „váo, tényleg?”. Nagyon örültem, mert a karrierem során eddig szinte egyáltalán nem vállaltam márkákkal közös munkát. Ennek főleg az volt az oka, hogy az együttműködések nagy részében nincs lehetőség igazán kreatív dolgokat létrehozni: általában elvárnak két posztot, és le van tudva a dolog. Én pedig attól tartottam, hogy az ilyen típusú munkák csak rombolnák a brandemet. Inkább kivártam, amíg egyszer jön egy olyan márka, amivel tényleg valami nagyon izgalmasat lehet csinálni. A McDonald’s számomra ennek a csúcsa, úgyhogy nagyon boldog voltam, amikor felkértek.

Mit szóltak a rajongóid ahhoz, hogy te lettél az új „Mekis kedvenc”?

Dzs.: Ezt majd az idő eldönti, de eddig azt látom, hogy amikor kiderültek a kampány részletei, nagyon izgatottak lettek. Nagyon figyeltem rá – és az egész csapattal együtt arra törekedtünk –, hogy az együttműködés önazonos legyen velem. A kampány elejétől kezdve közös cél volt a hazai McDonald’s-szal, hogy ezt a projektet elsősorban a Dzsúdló-rajongókat szem előtt tartva készítsük mindamellett, hogy természetesen a szélesebb fogyasztói köröket is megcéloztuk.

Hogyan tudtad belevinni a saját látásmódodat és kreativitásodat a kampányba?

Dzs.: Nehéz menet volt, de nagyon hálás vagyok a hazai McDonald’s-nak, hogy hagyták érvényesülni a saját kreatív irányaimat. Úgy érzem, nagyon gyorsan egymásra hangolódtunk a csapattal, és ennek köszönhetően közös, mégis belőlem építkező dolog született.

A menüről

Miért pont a Sertés McFarm® lett a kedvenc Mekis szendvicsed?

Dzs.: Egyrészt azért, mert ez az egyik Mekis kedvencem. Másrészt azzal valószínűleg nem árulok el nagy titkot, hogy ennél a szendvicsnél sokkal nagyobb mozgásterünk volt, mivel ez egy hazai fejlesztésű termék. Így sokkal több lehetőség nyílt arra, hogy a saját képemre formáljuk, például a csomagolást, később pedig magát a szendvicset is.

Ha három szóban kellene jellemezned a menüdet, melyek lennének azok?

Dzs.: Finom, szexi, magyar.

Te vagy az első olyan résztvevő a hasonló hazai kampányok sorában, aki lényegében újra alkothatta a menühöz járó szendvicset. Fontos volt ez neked? Ha igen, miért? Mi volt a vezérelv a McFarm® megújításánál?

Dzs.: Nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért, és biztos vagyok benne, hogy mindig emlékezni fogok rá: volt egy időszak az életemben, amikor Mekis kóstolásokat tarthattam. Szerettünk volna olyasmit létrehozni, ami nem jellemző a gyorséttermek világára, ha már ez egy ennyire különálló projekt. Nagyon kedves volt velem mindenki a folyamat során, így maga a szendvics összeállítása is szuper élmény volt.

A kreatív folyamatokról

Részt vettél a menü dobozának és a rajzolt figurának a megtervezésében is. Milyen volt belevonódni ebbe a munkába?
Dzs.: Ezek mind fontos szempontok voltak ahhoz, hogy komfortosan érezzem magam a kampányban. Elég „control freak” tudok lenni, szeretek mindent összefogni, ami a brandem vizualitásához tartozik. Annak pedig kifejezetten örültem, hogy a már bejáratott embereimmel dolgozhattam a projekten. A menü dobozának tervét, a figurát és a többi elemet például a barátommal, Borbás Marcival készítettük.

A reklámfilm narrációját te írtad, és a zenéd is felcsendül benne. Mit jelentett számodra ez a fajta személyes bevonódás?

Dzs.: Pontosan ugyanazt, mint az előző válaszomban: fontos volt, hogy minden részlet önazonos legyen, és hogy én is benne legyek a folyamatban.

Milyen élmény volt Horváth Viktor rendezővel dolgozni, akivel már régóta szerettél volna közös projektet?

Dzs.: Nagyon nagy élmény volt. Régóta beszéltük Viktorral, hogy egyszer csinálunk valamit együtt. Szeretem, ahogyan látja a világot, és számomra kifejezetten jó volt egy kicsit kilépni a megszokott közegemből. Így nekem mindenképp pozitív élményt jelentett a közös munka.

Személyesebb vonal a kampányban

A kampány üzenete az önszeretet és a beskatulyázhatatlanság. Te mikor érezted először, hogy nem kell skatulyáknak megfelelned?

Dzs.: Amikor először tapasztaltam, hogy az emberek szeretik, amit csinálok. Úgy érzem, ez addig tart, amíg úgy teszem a dolgokat, ahogy én jónak látom, és nem próbálok más igényeket kiszolgálni. Azt hiszem, az őszinteség az alkotásban pontosan eddig a pontig terjed.

Sok rajongód terápiaként hallgatja a zenédet. Neked magadnak is terápiát jelent az alkotás?

Dzs.: Mindenképpen. Az írás önmagában is képes terápiás hatással bírni, és innentől már szinte lényegtelen, hogy ez éppen egy dalszöveg.

Hogyan tudod összeegyeztetni a „borsodi srác” gyökereidet a mostani reflektorfénnyel?

Dzs.: Szerintem egyik nem létezne a másik nélkül. Úgy érzem, ezek a gyökerek már nem válnak el tőlem olyan élesen, mint régebben. Így a saját karakterem természetes részeként élem meg, hogy a reflektorfényben állok, de közben megőrzöm azt is, ahonnan jöttem.

 

 

Az új klip és a jövőre vonatkozó tervek

 

A legújabb kliped a Presso című dalodhoz készült, amit szintén Horváth Viktor rendezett. Vannak feltehetően szándékos képi megfelelések a két alkotásban, a reklám hatott a klipre, vagy fordítva? Vagy csak egyszerűen amúgy is foglalkoztatnak ezek a skatulyák, amibe sokan belekényszerítenének?

Dzs.: Az alapirány már régóta megvolt Viktorral, még egy korábbi projekthez kapcsolódóan. Nagyon szerettük ezt a szimbólumrendszert, és alapvetően az „ugyanabban levést” próbáltuk feldolgozni a „gif-ben ragadt” emberekkel. A klipben az idő telik, de a karakterek folyamatosan ugyanabban a mozdulatsorban maradnak. Szerintem ezt nem is kell nagyon túlmagyarázni.

 

Mire készülsz a következő időszakban?

Dzs.: Úgy érzem, a karrierem eddigi legizgalmasabb és legsűrűbb időszakában vagyok, és szeretném ezt még tovább emelni néhány dologgal. Eddigi legnagyobb koncertemre készülök, 2026. február 14-én az ország legnagyobb fedett arénájában, az MVM Dome-ban. Emellett egy új lemezt is beígértem.

 

Van olyan álomprojekted, amit mindenképpen szeretnél megvalósítani?
Dzs.: Túl sok van ahhoz, hogy felsoroljam. Inkább csak csinálni szeretném őket.

