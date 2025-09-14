Botpárbajra hívta a professzort a zulu király

A zuluk királya szerint egy professzor és kulturális szakértő megsértette az egész zulu nemzetet, ezért botpárbajra hívta ki.

Dühösek vagyunk. Bármit megtennénk a kulturánk cvédelméért és megőrzéséért

– mondta Misuzulu kaZwelithini király több ezer ember előtt, akik az újonnan épült királyi palotánál gyűltek össze az éves nádtáncra.

Musa Xulu professzor nem tudja, mivel okozhatott bajt, viccenek veszi a király párbajra való kihívását. De azért aggódik a biztonságáért, hogy más zuluk megtámadják ezek után.

Felbérelt bérgyilkosoktól kaptam fenyegetéseket

– mondta a BBC-nek, feljelentést is tett a rendőrségen.

Misuzulu király nem mondta el, a professzor mely mondatai háborították fel, csak annyit közölt,

Fáj látni, hogy egy másik ember megmondja, hogyan végezzem a munkámat. Oké, hogy ellenem van, de ha sérteget, akkor az egész zulu nemzetet sértegeti

– mondta a hagyományos zulu naptár egyik legnagyobb eseményekor tartott, szokatlanul rövid beszédében az uralkodó. „Ha itt vannak a barátai, menjenek és mondák meg neki, hogy van egy küzdőtér, ha botpárbajt akarna, megküzdhetek vele” – mondta az 50 éves király.

Xulu szerint az a véleményét vehette zokon az uralkodó, hogy azt mondta egy interjúban, az új eMashobeni-palotába való költözés pazarlásnak tűnik, mivel 152 millió randot (3 milliárd forintot) költöttek az 1984 óta a nádtáncnak eddig helyet adó Enyokeni-palota felújítására. A zulu zenéből és kulturális turizmusból doktori fokozatott szerzett Xulu szerint „állami pénzügyekről beszélni nem sértés”, a királyra nézve „semmi személyes” nem volt ebben a kijelentésében.

A botharcra való kihívással kapcsolatban pedig azt mondta, az a zulu kultúra része, de a harcosoknak egyenlőnek kell lenniük, „én pedig nem vagyok egyenlő a királlyal”. Ráadásul tinédzser kora óta nem vívott botviadalt, tette hozzá a 64 éves professzor.

Misuzulu királyt 2022-ben koronázták meg, apja halála és egy évnyi viszály után. A sokáig uralkodó Goodwill Zwelithini király két másik fia ellenezte, hogy Misuzulu legyen a király, de mind a zulu királyi udvar, mind a dél-afrikai állam elismerte őt.

A zulu uralkodónak nincs törvényes politikai hatalma, de Dél-Afrika 64 millió lakosának nagyjából ötöde zulu, a király pedig rendkívül befolyásos. Az adófizetők pénzéből finanszírozzák a királyi udvart, most épp 4,9 millió dollárt (1,6 milliárd forintot) kap az ország költségvetéséből.