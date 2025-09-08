cyberbullyinggyerekbántalmazásjantek gyöngyvéronline zaklatás
„Anya, miért akar a bácsi a szőrös lábamról fotókat?”

2025. 09. 08. 10:59
Elengedné a tízéves gyerekét este tízkor egyedül a belvárosba? És mi a helyzet akkor, ha a gyerek a saját szobájában ül egyedül, ám egy olyan eszközzel a kezében, ami sokkal komolyabb veszélyeket rejt, mintha az utcán bóklászna? Jantek Gyöngyvér gyerekpszichológust kérdeztük, mit tehet egy szülő, hogy a gyerekét minél kevesebb veszély érje az interneten, és hogyan ismerhetjük fel időben, ha a gyerekünk áldozattá vált, miután az online zaklatásoknak nagyon is valós, akár egy életre traumát okozó következményei lehetnek.

„Egy kilencéves kislánynak vettek a szülei egy saját okostelefont – ami nem egy kirívó eset, a legtöbb magyar gyereknek tizenegy éves korára már van saját okoseszköze interneteléréssel –, és a szülők persze nem engedték meg, hogy közösségimédia-oldalakat telepítsen rá, de hát, hogy, hogy nem, megtörtént. A gyerek a szülők tudta nélkül elkezdett csetelni egy idegen férifvel, aki egy idő után fotókat kért tőle. Szerencsére nem torkollott tragédiába a történet, mert a lány meglepődött, és megkérdezte, hogy anya, miért akar a bácsi a szőrös lábamról fotókat?” – reagál Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológus a kérdésre, hogy létezik-e ideális kor az okoseszközök használatának elkezdéséhez.

Nemrég egy tizennyolc éves magyar fiú követett el öngyilkosságot úgy, hogy azt mások végignézték egy chatszobából, egy tizennégy éves amerikai kamasz pedig harmincöt perccel azután ölte meg magát, hogy kiderült, egy vele egyidős lány helyett egy bűnözővel chatelt. Ezek szélsőséges eseteknek tűnhetnek, azonban a WHO tavalyi felmérése szerint minden hatodik gyerek tapasztalt már online zaklatást, vagyis cyberbullyingot, és a legtöbb iskolás tizenkettő-tizennégy éves korára találkozik a jelenséggel – tehát, ha kamasz gyerekünk van, szinte biztosak lehetünk abban, hogy vagy őt, vagy egy iskolatársát zaklatták már, csak míg az iskolai bántalmazások után hazamehetnek, addig az online világból nincs hova menekülni. Jantek Gyöngyvér azt mondja, ellenőrizhetetlenül sok dolog történik a digitális térben, és „a bonyodalmak ott kezdődnek igazán, amikor egy gyerek saját okoseszközt kap”.

Arról viszont eltérnek a vélemények, ennek mikor érkezhet el az ideje – néhány szakértői csoport a tizennégy éves kor körüli időszakot célozza meg, és én is efelé hajlok. Ez nem azt jelenti, hogy addig semmilyen online tevékenységük nem lehet, de onnantól kezdve, hogy saját eszközük van, a szülő minimálisan tud bármit is kontrollálni.

