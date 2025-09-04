Öt dologra sosem költene a 24 éves lány, aki már milliókat spórolt így

Egy tiktoker megosztotta a követőivel, mi az az öt dolog, amire sosem költene, miután az a célja, hogy 40 éves korára nyugdíjba mehessen – írja a Sun.

A Londonban élő Mia McGrath állítása szerint már 100 ezer fontot (45 millió forint) spórolt össze úgy, hogy a lakbérét is fizeti, és most elárulta, milyen szokásokat tart pénzkidobásnak.

A 24 éves nő szerint egy háziállat tartását a fiatalok nem engedhetik meg maguknak. Egész gyerekkorában macskákkal volt körülvéve és nagyon szereti őket, de példaként felhozza a szülei házi kedvencét, aminek nemrég 1000 fontba (közel fél millió forint) került a műtétje. „Melyik húszas éveiben járó embernek van 1000 fontja egy ilyen sürgősségi orvosi számlára?” – kérdezi McGrath a videójában. Orvosi számlákat akkor sem szívesen fizetne, ha a saját egészségéről lenne szó, de a dohányzást nem csak károsnak, hanem pénzkidobásnak is tartja. A brit fiatalnak állatok mellett kocsira sincs szüksége, de ha egyszer mégis beruházna egyre, azt mondja, sosem venne újat, kizárólag használtat, miután az autóknak abban a pillanatban csökken az értéke, ahogy az új tulajdonos kezébe kerül a slusszkulcs. McGrath a designer termékek megvásárlását is kerüli, habár lenne például olyan táska, ami tetszik neki, de határozottan nem szeretne semmire sem több pénzt költeni a lakbérénél. Így van az új technológiák megvásárlásával is, el nem tudná képzelni, hogy csak azért megvegyen egy új iPhone-t, mert van rajta egy plusz gomb.

Mindezekből kiindulva valószínűleg a divatszakmában dolgozó influenszert sosem fogjuk látni – Várkonyi Andreával ellentétben – egy egymilliós nadrágban kiszállni egy 120 milliós luxusautóból, miközben a legújabb iPhone-t tartja a kezében.