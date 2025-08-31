Egy éve ilyenkor: megadta a PIN-kódját a bankautomatának – csúnya vége lett az esetnek

Kezdjük is a címben említett esettel: a saját bankja fiókjában levő bankjegykiadóba (ATM) akart valaki pénzt befizetni, ám amikor a kártyájával belépett az ATM menürendszerébe, azt tapasztalta, hogy az általa kezdeményezett művelet menüpontja inaktív, amiből arra következtetett, hogy a készülék műszaki hibás. Aztán távozott…

Másfajta balszerencse ért egy floridai nőt. Ő azért együtt tudott élni a sors által rá kiszabott nehézségekkel:

Maradjunk még a hajózás tematikánál. Videón a törökországi baleset.

Eközben egy magyar tévéstúdióban:

Az alábbi esetet is kamera rögzítette, de kevésbé volt szórakoztató, mint a Szerencsekerék: