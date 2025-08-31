egy éve ilyenkoratmbaleset
Egy éve ilyenkor: megadta a PIN-kódját a bankautomatának – csúnya vége lett az esetnek

24.hu
2025. 08. 31. 06:01
Mint minden héten, ezúttal is megmutatjuk, mi érdekelte leginkább az olvasóinkat tavaly ilyenkor.

Kezdjük is a címben említett esettel: a saját bankja fiókjában levő bankjegykiadóba (ATM) akart valaki pénzt befizetni, ám amikor a kártyájával belépett az ATM menürendszerébe, azt tapasztalta, hogy az általa kezdeményezett művelet menüpontja inaktív, amiből arra következtetett, hogy a készülék műszaki hibás. Aztán távozott…

Megadta a PIN-kódját az ATM-nek, pénzt vettek le a számlájáról
A banknak meg kell térítenie a 150 ezer forintos kárt.

Másfajta balszerencse ért egy floridai nőt. Ő azért együtt tudott élni a sors által rá kiszabott nehézségekkel:

Hároméves luxushajózásra fizetett be egy nő, de három hónapja nem hagyhatja el a belfasti kikötőt
Az óceánjáró műszaki gondokkal küzd, a nő viszont nem szállhat le róla az útitársa miatt.

Maradjunk még a hajózás tematikánál. Videón a törökországi baleset.

90 méteres szuperjacht gázolt át egy 31 méteres luxushajón a török vizeken
Balesetet a 100 millió eurós Ice nevű, többszörösen díjazott szuperjacht okozta.

Eközben egy magyar tévéstúdióban:

Szerencsekerék: két betűből álló szót kellett megfejtenie a játékosnak
Sikerült neki.

Az alábbi esetet is kamera rögzítette, de kevésbé volt szórakoztató, mint a Szerencsekerék:

Videón, amint egy Mercedes az autópálya leállósávjában előzte a sort, civil, autós rendőrök fogták el
A terepjárós veszélyes manőverrel próbált visszasorolni a sorba.

