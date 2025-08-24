Akkor jött rá a 22 éves nő, hogy terhes, amikor a vécébe pottyant a babája

A legtöbb nőnek kilenc hónapja van felkészülni az anyaságra. Babaváró bulit tartanak, kiságyat választanak, és felkészülnek az életük megváltozására. De amikor 22 évesen éjszaka a mosdóba rohantam, fogalmam sem volt, hogy úton van a baba. Azt sem tudtam, hogy terhes vagyok

– kezdi Ericka Lopez nem mindennapi történetének elmesélését a Sun cikkében, aki kilenc hónap után fedezte fel, hogy gyereket vár, azon a napon és abban a pillanatban, amikor megszületett a kisfia.

A texasi Austinban élő nő mindig is szeretett volna anyává válni, a testvére gyerekének gondozásában is szívesen segített, azonban abban az évben, amikor terhes lett, az utolsó gondolatai forogtak csak az anyaság körül. Egyetemre járt, albérletben lakott a barátnőivel és gyakran járt bulizni. Lopez azt mondja, akkoriban párkapcsolata sem volt, de 2023 októberében lefeküdt egy diáktársával, akivel használtak óvszert, miközben a fiatal anya fogamzásgátló tablettát is szedett. A következő hónapokban egyedül azt érezte furcsának, hogy időnként elképesztően megkívánta a görögdinnyét, de semmi egyéb jele nem mutatkozott a terhességének, látszatra a menstruációja is megjött. A Sun cikke szerint 2500 terhességből egy észrevétlenül marad, és Lopez esete nem egyedi: nemrég egy 19 éves lányról írtunk, aki aznap reggel még nem is sejtette, hogy gyereket vár, amikor a munkahelyén beindult a szülése, valamint egy 26 éves nőről, aki viszont az abortuszt választotta, miután a hetedik hónapban fedezték fel a terhességét.

Lopez 2024 júliusában ébredt erős hasfájásra egy házibuli után, de csak egy egyszerű gyomorbántalomra gyanakodott, a kutyáját is el tudta vinni sétálni, valamint később együtt ebédelt a barátaival.

Azon az éjszakán arra ébredtem hajnali egykor, hogy nagyon kell vécéznem. Nem voltak fájdalmas görcseim, csak a testem azt mondta, hogy menjek gyorsan a mosdóba. De ahogy a vécén ültem, rájöttem, hogy nem kell kakilnom – viszont nagyon fájt a hüvelyem. Hirtelen hihetetlen késztetést éreztem, hogy elkezdjek tolni, és ahogy a fájdalom fokozódott, a lábam közé tettem a kezem. A legnagyobb meglepetésemre azt éreztem, hogy valami jön ki belőlem. Minden olyan gyorsan történt, hogy még csak nem is sírtam. Egyedül, tanácstalanul és félve, pusztán az ösztöneimre hagyatkozva cselekedtem. Éreztem, hogy valami kicsúszik az ujjaim közül, és hirtelen egy baba volt a vécében!

A szinte hihetetlen történetnek jelen állás szerint boldog a vége: Lopez először kiemelte a vécéből a babáját, beült vele egy kád meleg vízbe, majd kihívta a mentőket, akik kórházba szállították őket, és megállapították, hogy a kisfia egészséges. A fiatal anya a nagyapja után Eddie-nek keresztelte a fiát, akivel hazaköltözött az anyjához és a testvéréhez. Bár Lopez a terhessége alatt ugyanúgy ivott és bulizott, mint a kortársai, ennek egyelőre nem mutatkoznak a kártékony hatásai, és azon kívül, hogy a fiú apjával nem túl szeretetteljes a kapcsolatuk, úgy érzi, az anyaság a legjobb dolog, ami vele történhetett.