A hetedik hónapban fedezte fel a 26 éves nő, hogy terhes, de elvetette a magzatot

Egy fiatal nő arról a megrázó élményéről mesélt a Sunnak, mikor 26 éves korában a művi vetélés mellett döntött, miután hét hónapig rejtve maradt a terhessége.

Laura Vaughan azután végezte el a fájdalmas beavatkozást, hogy az orvosok közölték vele, tudtán kívül nagymértékben veszélyeztette a születendő magzatát, mivel egy erős gyógyszert szedett a pattanásai kezelésére.

Nagyon nehéz volt, mert onnan, hogy nem gondoltam, hogy terhes vagyok, eljutottam a hét hónapos terhességig, majd egy nagyon elhúzódó abortuszig. Aztán, amikor hazaértem a beavatkozásból, megjött a tejem, amit, ahogy el lehet képzelni, nem volt egyszerű volt feldolgozni. Hetekig otthon kuporogtam, és nem beszéltem senkivel

– emlékszik vissza a 2016-ban történtekre a jelenleg 36 éves nő.

Vaughan kezdetben lehetetlennek tartotta, hogy terhes legyen, pláne azt, hogy már a harmadik trimeszterben járjon. Bár az egykori pénzügyi vezető puffadástól és kimaradt menstruációtól szenvedett, mikor felkereste a háziorvosát, azt mondták neki, hogy valószínűleg egy megrepedt ciszta okozza a tüneteket. Vaughant korábban PCOS-sel, vagyis policisztás petefészek szindrómával diagnosztizálták, és egy évvel a terhessége előtt már volt egy megrepedt cisztája.

Vett egy terhességi tesztet, valamint beutalták egy további vizsgálatra, és az addig rejtve maradt terhessége miatti döbbenetét hamar felváltotta az aggodalom. A PCOS egyik tünete lehet az erősen pattanásos bőr, ami ellen a fiatal nő egy izotretinoin nevű gyógyszert szedett – csakhogy ez a kezelés rendkívül káros lehet egy magzatra. A magzatát fenyegető születési rendellenességek kockázata miatt Vaughannek orvosi abortuszt ajánlottak fel, amibe nehéz szívvel beleegyezett.

Életemnek ez az egész időszaka hihetetlenül nagy kihívás volt, és érzelmileg nem éreztem magam felkészültnek arra, hogy megbirkózzak a helyzet súlyával.

A kezelésről azt meséli, bár eredetileg másfél napig kellett volna a kórházban maradnia, majdnem egy hétig feküdt bent, ami alatt többször is majdnem megindult a szülése. Ettől annyira összetört, hogy egy szülésznőnek azt mondta, szerinte azért nem reagál a teste az abortuszra, mert nem is kellett volna elvégeztetnie, és később mindent vissza akart csinálni, de már nem lehetett. Hazaérve sem könnyebbült meg, miután megjött a teje, és mindenki elől próbálta eltitkolni a történteket, valamint szélsőséges diétába kezdett, hogy visszanyerje a terhesség előtti alakját. Visszatekintve úgy látja, mindez csak egy újabb mentális tünete volt annak, ahogyan kétségbeesetten megpróbálta visszaszerezni az élete feletti irányítást. Közel egy évtizeddel a rejtélyes terhessége után Laura elmondta, hogy szeretné megtörni az abortusz megbélyegzését és a szégyent, amely gyakran körülveszi – és amellyel korábban mi is foglalkoztunk, mikor hét művi vetélés történetén keresztül mutattuk be, milyen nehézségekkel szembesülnek az abortuszon átesett emberek.

Szeretnék fényt deríteni arra a csendes teherre, amit oly sok nő hordoz. Át kell hidalnunk a vetélés és az abortusz közötti szakadékot – mindkettő mély veszteség, mégis, az egyiket együttérzéssel fogadják. Remélem, hogy szembeszállhatok a megbélyegzéssel, támogathatom a hasonló helyzetben lévőket, és a jótékonysági szervezetekkel és oktatókkal együtt egy olyan társadalom megteremtésén dolgozhatok, ahol minden reproduktív tapasztalatot megértéssel, nem pedig ítélkezéssel kezelnek.

– mondja Vaughan.