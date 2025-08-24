Volt aki döglött patkányt, más kamaszfiúk vizeletét találhatta meg az éttermi ételében, egy amerikai nő pedig amiatt indított pert, mert állítólag emberi ujjbegy került a fogásába.

A 43 éves Mary Elizabeth Smith 2023-ban rendelt magának elvitelre egy csirkés wrapet a queens-i Create Astoria nevű étteremből, amikor az incidens történt.

Egy csirkés wrapet rendelt, és amikor beleharapott, egy ujjdarab volt benne. Szerencsére nem hányta ki, de traumatizálták a történtek

– idézi a Hidustan Times Smith ügyvédjét, aki hozzátette, hogy az irodája vizsgálatra küldte a megmaradt ételt, és az eredmények megerősítették, hogy abból egy nőtől származó emberi szövet volt kimutatható.

Az amerikai nő is azt nyilatkozta, hogy nem múló traumát okozott neki az ujjbegy, és terápiára kellett mennie, hogy elkerülje a betegségek kialakulását.

Ettől nagyon óvatossá váltam mindennel kapcsolatban, amit eszem. Nagyon sokáig tartott, mire összeszedtem a bátorságomat, hogy újra csirkét egyek. Álmaimban sem gondoltam volna, hogy ez megtörténik

– mondta Smith.

Azt is elmesélte, hogy az eset után azonnal egy orvosi rendelőbe ment, ahol állítólag megjegyezte, hogy szívesen fizet is, csak mondják azt, hogy nincs igaza és nem evett emberhúst.

A beperelt cég tagadja az állításokat, lehetetlennek és nevetségesnek nevezi a vádat, a nőt pedig csalónak. Azzal érvelnek, hogy aznap egyetlen női munkatársuk sem volt az étteremben, habár Smith tisztán emlékszik, hogy látott aznap nőket dolgozni.