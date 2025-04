Döglött patkányt talált a salátájában egy japán étteremben ebédelő ausztrál kismama

Egészen hátborzongató felfedezésről számolt be egy ausztrál kismama, aki nemrég Sydney egyik népszerű japán éttermében, a Tatsuya West Ride-ban ebédelt a férjével és a barátaikkal, amikor feltűnt neki, hogy egy patkány van a salátájában.

A Daily Mail azt írja, hogy a társaság tagjai még április 22-én látogatták meg az éttermet, ahol kacudont rendeltek maguknak, ami egy rántott sertéshúsból, rizsből, zöldségekből, tojásból és szószból álló tradicionális japán fogás. Az undorító felfedezésre pedig akkor került sor, amikor a nő már elég sokat megevett a rizses egytálételéből, aminek a salátájában a döglött állatot megtalálta.

A nő – akiről egy másik egycsillagos értékelésben az egyik barátja azt is elárulta, hogy terhes – egy dühös hangvételű egycsillagos Google-értékelésben számolt be a szörnyű élményről, amihez még egy fotót is mellékelt a patkányról.

Ekkor már a felét megettem. Teljesen undorító és elfogadhatatlan. (…) Mindenki, aki akkor jelen volt, felállt és elhagyta az éttermet

– idézi a LADbible a kismama által írt értékelést.

„A terhes barátnőmmel ma ebédmenüt rendeltünk, és a salátája alatt egy undorító döglött patkány volt” – fogalmazott a nő barátja, aki azon is felháborodott, hogy az étterem személyzete még az undorító felfedezés után is úgy folytatta a vendégek kiszolgálását, mintha mi sem történt volna.

A dráma elfojtására törekedve az étterem vezetője először az online visszajelzésekre közvetlenül reagálva kért elnézést a kellemetlen incidensért, amit azzal magyarázott, hogy a salátabeszállítójuktól kapott egyik dobozban volt benne a patkány. Illetve hozzátette azt is, hogy a helyi élelmiszerbiztonsági szervekkel és a beszállítójukkal együttműködésben jelenleg is vizsgálják az ügyet.