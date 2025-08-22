Agyba-főbe verték egymást az utasok a csirkeszárnyak miatt egy luxushajón

Hatalmas tömegverekedés tört ki a Carnival Cruise Sunshine nevű hajóján hétfő hajnalban – számolt be a The Sun. Azt írják, az utasok ütötték, rúgták és földre lökdösték egymást, mások gyorsan megpróbálták elhagyni a helyszínt. A verekedésben nagyjából két tucatnyian vettek részt, férfiak és nők egyaránt. A biztonsági őrök megpróbálták őket szétválasztani, de nem jártak sikerrel.

Az egyik utas videóra vette a történteket, és közzé is tette a felvételt, azt is elárulta, miért tört ki a balhé.

Csirkefalatkák miatt van az egész, egyszerűen őrület!

– mondta Mike Terra a videóban.

Később kommentekben pontosított, azt írta, több tényező is közrejátszott abban, hogy kitört a balhé, nem csak az étel volt az oka. De az biztos, hogy az érintettek ételért álltak sorba.

A verekedés nagyjából éjjel 2 óra körül történt, közvetlenül azelőtt, hogy a Sunshine visszaindult volna Miamiba.

A Sun megkereste a Carnival Cruise-t, hogy nyilatkozzon az ügyben,de eddig még nem kapott választ.