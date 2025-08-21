Bűnösnek találta a bíróság az egyházán belül szexszektát működtető anglikán expapot

Kilenc nő ellen elkövetett, tizenhétrendbeli szexuális zaklatás vádjában bűnösnek találta a londoni bíróság a 68 éves Christopher Brain volt lelkészt. A papot tizenötrendbeli szexuális zaklatás vádjában ártatlannak találtak, négy további szexuális zaklatás és egy nemi erőszak ügyében pedig még nem született döntés. Brain minden vádpontban ártatlannak vallotta magát – írja a BBC.

Az ügy gyökerei az 1980-as évekig nyúlnak vissza, amikor Christopher Brain vezetésével NOS (Nine O’Clock Service – Kilenc órai szolgálat) néven, a rave-kultúra bűvöletében élő fiatal korosztályt megcélzó, evangélikus mozgalom indult Sheffieldben.

A késői órákon tartott, nightclub-stílusú istentiszteletek és közösségi alkalmak hamar népszerűek lettek.

A NOS kallódó fiatalok százait vonzotta, ami az anglikán egyház figyelmét is felkeltette. Braint, aki hívei körében valóságos szupersztárnak számított, nemcsak gyorsított eljárásban szentelték pappá 1991-ben, de jelentős összeget költöttek arra is, hogy az új lelkész az avatásán azt a reverendát viselhesse, amit Robert De Niro hordott az 1986-os, A misszió című filmben.

A NOS a ’80-as évekre annyira népszerű lett, hogy egy sportcsarnokban tartották a rendezvényeit. Később azonban egyre nyugtalanítóbb információk kezdtek el szállingózni a NOS-ről. Sokan beszéltek arról, hogy a mozgalom szektává vált, melynek vezetője súlyosan visszaél pozíciójával és rengeteg fiatal nő ellen követ el szexuális visszaéléseket.

Brain kiválogatott maga mellé egy fiatal nőkből egy belső kört, melynek tagjai bejáratosak voltak a házba, ahol Brain a feleségével és a lányával élt. Egy szemtanú elmondta, látta, hogy a papot fehérneműs nők veszik körbe az otthonában. Ettől kezdve a belső kör tagjait a fehérneműk anyagára utalva „lycra-apácáknak” hívták.

Brain kiválasztottjai alapvetően a házimunkát végezték el a lelkész otthonában, de masszírozniuk is kellett a papot. A vádak szerint a szexuális zaklatások a masszázsok során történtek.

Chris Brain nem tagadta, hogy követői időként masszírozták, de azt mondta, ezek a test feszültségének levezetését célzó érintések csak közös megegyezés alapján változtak érzéki érintésekké, ami szerinte barátok között nem nagy dolog.

Az NOS-t 1995-ben feloszlatták, miután az egyház vezetői aggódni kezdtek Brain viselkedése miatt. A BBC ugyanabban az évben mutatott be a mozgalomról egy dokumentumfilmet, melyben Brain elismerte, hogy több nő ellen követett el szexuális visszaélést. A férfi két nappal a film bemutatója előtt lemondott lelkészi hivataláról. Büntetőeljárás 2024-ben indult az ügyben.