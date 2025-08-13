Lelőtték egy WhatsApp-csoport adminisztrátorát, mert kitette az egyik tagot

Gyilkossággal vádoltak meg egy férfit Pakisztánban, miután a gyanú szerint lelőtte egy WhatsApp-csoport adminisztrátorát, mert az törölte őt a tagok közül – írja a helyi hatóságok közleményére hivatkozva a France24.

Mushtaq Ahmedet július 31-én este lőtték agyon Pesavarban, Pakisztán északnyugati, az afgán határ közelében fekvő részén, mely régóta hírhedt az ott uralkodó véres, szektariánus erőszakról. A rendőrség a gyilkossággal egy Ashfaq nevű férfit gyanúsított meg.

Az áldozat testvére azt mondja, hogy Mushtaq egy vitát követően törölte Ashfaqot egy WhatsApp-csoportból. A két férfi aztán személyes találkozót beszélt meg, hogy rendezzék a vitát. Mushtaq magával vitte a bátyját is, aki elmondta, hogy Ashfaq egy pisztollyal jelent meg a találkozón, és szó nélkül tüzet nyitott Mushtaqra.

Pakisztánnak azon a részén a törzsi szokások hatása, a lőfegyverek könnyű beszerezhetősége és rendőri erők gyengesége miatt gyakoriak a hasonló incidensek.