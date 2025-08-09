Nevet változtatott és zenei karrierbe kezdett a Modern család Lilyje

Hároméves korától játszotta a Modern család című sorozatban Lily Tucker-Pritchettet a színésznő, akit eddig Aubrey Anderson-Emmons néven ismerhetett a közönség. Mostantól azonban Frances Anderson néven kíván szerepelni, és inkább énekesnőként. Első dalai már meg is jelentek.

A névváltoztatásról így mesélt egy magazinnak:

A Frances a hivatalos nevem része, ez a második keresztnevem, édesanyám régi családi barátja után. Gondoltam, ez kicsit rövidebb, mint az Aubrey Anderson-Emmons. Hosszú, kötőjeles vezetéknevem van. Azért akartam megváltoztatni a nevem, hogy az emberek megismerhessék egy új oldalamat. Mindemellett szerettem volna külön teret szentelni a zenémnek.

Anderson 12 éves volt, amikor véget ért a Modern család, és akkor egy időre felhagyott a színészkedéssel, de azt mondja, biztos benne, hogy a jövőben visszatér még majd hozzá. Most 18 éves, nemrég azért írtunk róla, mert biszexuálisként coming outolt.