Nehéz szavakat találni Tyla vörös szőnyeges szettjére

A minap volt esedékes a Variety Power Of Young Hollywood nevet viselő eseménye, amire Tyla is hivatalos volt.

Az énekesnő igen látványos szettben érkezett meg a vörös szőnyegre: hajában egy különleges fekete koszorút viselt, ami egészen a feje fölé ért, ingszerű felsője pedig azt a hatást keltette, mintha befejezetlen lenne. A merészen dekoltált darabot egy ugyanolyan színű szoknyával párosította, amiről egy fekete masni lógott.

Tyla egyébként nem először visel különleges szettet a vörös szőnyegen: tavaly például alig tudott mozogni a Met-gálán valódi homokból készült ruhájában.