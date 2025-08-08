tyla
Élet-Stílus

Nehéz szavakat találni Tyla vörös szőnyeges szettjére

Phillip Faraone / Variety / Getty Images
admin Grósz Petra
2025. 08. 08. 11:56
Phillip Faraone / Variety / Getty Images

A minap volt esedékes a Variety Power Of Young Hollywood nevet viselő eseménye, amire Tyla is hivatalos volt.

Az énekesnő igen látványos szettben érkezett meg a vörös szőnyegre: hajában egy különleges fekete koszorút viselt, ami egészen a feje fölé ért, ingszerű felsője pedig azt a hatást keltette, mintha befejezetlen lenne. A merészen dekoltált darabot egy ugyanolyan színű szoknyával párosította, amiről egy fekete masni lógott.

Amy Sussman / Variety / Getty Images

Tyla egyébként nem először visel különleges szettet a vörös szőnyegen: tavaly például alig tudott mozogni a Met-gálán valódi homokból készült ruhájában.

Kapcsolódó
Igazi homokból készült ruhájában alig tudott mozogni a Met-gálán az énekesnő Tyla
Öt férfi emelgette, hogy ne porladjon szét idő előtt a ruhája.

