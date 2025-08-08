Liam Neeson elárulta, milyen színészekkel nem volna hajlandó együtt dolgozni

A Rolling Stone magazinnak adott interjút Liam Neeson az új Csupasz pisztoly-film kapcsán. A hetvenhárom éves sztár arról beszélt, számára nagyon fontos, hogy időben megérkezzen egy produkció forgatására.

Ez nagyon fontos. Nyugtalanító történeteket hallok színészekről és színésznőkről, akik nagyon tehetségesek, de két, három, négy órás késéssel jelennek meg a forgatáson. Soha nem dolgoznék együtt ilyen emberekkel. Szerintem ez nagyon sértő. Van egy körülbelül 60, 70, 80 fős stáb, akik várnak rád. A legkevesebb, amit tehetsz, hogy megadod nekik a tiszteletet azzal, hogy időben megérkezel.

Hogy pontosan kikre gondolhatott Neeson, azt nem tudni, mindenesetre Pamela Andersonnal kifejezetten összemelegedtek: