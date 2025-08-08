jennifer lopez
Egy török újság szerint Jennifer Lopezt nem engedték be egy isztambuli Chanel-üzletbe, mert nem ismerték fel

2025. 08. 08.
A Turkiye Today szerint Jennifer Lopez hétfőn az isztambuli Istinye Parkban – a török város egyik előkelő bevásárlóközpontjában – vásárolt, amikor a Chanel luxusüzletébe is be akart térni.

Állítólag a butikban lévő biztonsági őr megakadályozta Lopezt a bejutásban, ez persze nem zavarta az énekesnőt, aki annyit felelt, „Oké, semmi gond”, majd elsétált.

Később az üzlet alkalmazottai állítólag megkeresték a popsztárt azzal a meghívással, hogy jöjjön vissza, de ő elutasította. Ehelyett a a szomszédos divatházaknál vásárolgatott.

