Édesapjával duettezett Agárdi Szilvia

A story.hu szúrta ki, hogy Agárdi Szilvia nemrég a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amin édesapjával duettezik. Vámosi János és Záray Márta dalát, a Homokórát adták elő.

Duett édesapámmal, aki egyáltalán nem énekes. Sokszoros kérlelésemre végül ugyan, de lámpalázzal igent mondott. Fogadjátok nagy szeretettel! 🥰

– fűzte hozzá az énekesnő a felvételhez, amit rajongói örömmel fogadtak.