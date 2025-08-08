Édesapjával duettezett Agárdi Szilvia

A story.hu szúrta ki, hogy Agárdi Szilvia nemrég a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amin édesapjával duettezik. Vámosi János és Záray Márta dalát, a Homokórát adták elő.
Duett édesapámmal, aki egyáltalán nem énekes. Sokszoros kérlelésemre végül ugyan, de lámpalázzal igent mondott. Fogadjátok nagy szeretettel! 🥰
– fűzte hozzá az énekesnő a felvételhez, amit rajongói örömmel fogadtak.
