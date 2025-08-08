agárdi szilvia
Édesapjával duettezett Agárdi Szilvia

Cseke Csilla / MTI
admin Grósz Petra
2025. 08. 08. 13:11
A story.hu szúrta ki, hogy Agárdi Szilvia nemrég a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amin édesapjával duettezik. Vámosi János és Záray Márta dalát, a Homokórát adták elő.

Duett édesapámmal, aki egyáltalán nem énekes. Sokszoros kérlelésemre végül ugyan, de lámpalázzal igent mondott. Fogadjátok nagy szeretettel! 🥰

– fűzte hozzá az énekesnő a felvételhez, amit rajongói örömmel fogadtak.

