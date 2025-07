Bizarr pillanatok: fényes nappal, meztelenül sétálgatott a városközpontban egy férfi Angliában

Fényes nappal, a járókelők szeme láttára sétált egy férfi teljesen meztelenül Newcastle-ben a hétvégén. A férfit június 28-án, szombaton délután 5 óra körül látták a Guild Hall közelében – írja a The Sun. A lap által közölt képeken látható, a férfi még cipőt sem viselt, anyaszült meztelenül sétált a városközpontban. Egy másik felvétel is készült róla, amiben egy körforgalmon rohant át meztelenül. Az első videót meg tudja nézni a The Sun cikkében.

Egy héttel korábban egy másik meztelen férfi borzolta a kedélyeket Angliában. Június 20-án egy férfi nekiöltözve táncolt és a hátsóját mutogatta az autósoknak a Meirben található Weston úton. A történtekről készült videóban látható, hogy a férfi sapkában, ingben és rövidnadrágban ült le a járdára, csak később húzta le a nadrágját.

Azt nem tudni, hogy a két férfi miért vetkőzött neki, a hőmérséklet 21 és 24 között ingadozott a múlt héten az Egyesült Királyságban.

Májusban is elvitt a rendőrség egy félmeztelen férfit, aki a Birches Head- i Holst Drive-nál mutogatta magát, egy másikat pedig a mentősök vettek üldözőbe, miközben az A500-as autópályán futott meztelenül.