Rejtélyes férfi készpénzt rejt el mindenfelé, hogy idegenek örüljenek

Csak járkálok, különböző helyeken elrejtek némi készpénzt, és közzéteszek egy videót, amiben célzok rá, hogy hol van a pénz, aztán várom, hogy a követőim felbukkanjanak és megtalálják

– a mondat egy Sam nevű férfitől származik, akinek ez a kedvtelése: másoknak örömöt okozni, pénz formájában.

A 42 éves férfi a New York Postnak nyilatkozva elmesélte, hogy háromhetente rejt el különböző összegeket New Jersey állam egy-egy pontján, a zsákmány olykor akár 500 dollár (175 ezer forint) is lehet.

A lap szerint Sam nem bőkezű milliomos – ő csak egy logisztikai menedzser, aki bankjegyeket ragaszt különböző városokban tengerparti korlátokra, vagy külvárosi sziklák alá, esetleg bokrok közé rejti.

Barátnőjével, Trinával együtt űzik ezt a különös hobbit, március végén kezdték el elrejtegetni a bankókat a legkülönbözőbb helyeken.

„Szórakozásból csinálom, jó nézni, ahogy az emberek kimennek és pénzt találnak” – mondja Sam, aki többet nem is árult el a nevéből, ugyanis nem vágyik hírnévre.

A lap szerint a férfi (és barátnője) azon „jótékonykodók” egyre nagyobb csoportjához tartozik, akik pénzvadászatra buzdítanak idegeneket. A „mozgalom” hívei nagyvárosokban, helyi nevezetességek közelében dugnak el a pénzt, hogy helyi lakosok közül valaki meglelhesse. Az Instagramon / TikTokon videós segítséget, támpontokat adnak arról, hogy hová helyezték el a pénzt, mire a környékbeliek perceken belül elözönlik az utcákat, hogy rábukkanjanak a kincsre.