Majka: Szerintem csak Magyarországon furcsa, hogy egy közéleti szereplő kritikát fogalmaz meg bármilyen politikai rendszerrel szemben

Majka nemrég az Index stábjának adott interjút, melyből a portál Facebook-oldalára kerültek fel részletek. Ezeknek egyikében a rapper arról beszél, hogy szerinte a kilátástalanság és a nem stabil gazdaság is közrejátszik abban, hogy kevesebb gyerek születik.

Úgy azért nagyon nehéz bevállalni egy gyereket, vagy kettőt, meg felvenni mondjuk egy hitelt, ha egyáltalán fel tudsz. Nyilván ez nagyon fontos, hogy az embereknek nincsen jövőképük, vagy nem annyira biztos a jövőképük, mint ezelőtt 5-10 évvel. De egyébként én ezt nem mindet a kormány nyakába akarom varrni, szerintem az egész világhelyzet olyan most, hogy az emberek egy picit ilyen széttett karral állnak, hogy vajon mi fog történni. Hogy lesz-e háború, hogy hova fajul ez a tőlünk párszáz kilométerre lévő konfliktus

– magyarázta az X-Faktor mentora, aki szerint teljesen zavaros, hogyan fognak élni az emberek 5-10 év múlva.

Annak idején a koronavírus kapcsán se gondoltuk volna, hogy egy másfél éves full leállás lesz az országban. Egy olyan betegség miatt, amiről előtte nem is tudtuk, hogy létezik. Szerintem az egy kicsit elbizonytalanította az embereket, elvette a kedvét mindenkinek attól, hogy nagyban költekezzen. Eltelt 5 év azóta, most meg az elmúlt 3 év, ugye nyilván ez a szomszédunkban lévő háború, meg a világméretű gazdasági válság az, ami elveheti az emberek kedvét. Ettől függetlenül azért az élet nem fog megállni, tehát lehet, hogy kevesebb gyerek születik, de annak idején a háborúban, nagy háborúkban is születtek gyerekek.