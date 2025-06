Fördős Zé annak idején négy hónapig egy sátorban élt Ausztráliában

A napokban vette kezdetét az Ingatlanvadászok Fördős Zé műsorvezetésével. A reality indulásának apropóján az rtl.hu-nak adott interjút a gasztroblogger, melyben egyebek mellett azt is elárulta, hogy külföldön is élt már, a leghosszabb időt Ausztráliában töltötte el. Kilenc hónapig élt az országban, ebből négyet egy sátorban.

– mesélte Fürdős.

Hozzátette: nyilván az ember azt gondolja, hogy nem bírná ki négy hónapig sátorban, tapasztalatai szerint azonban csak az első hét furcsa, a második héttől „már oké” a dolog, utána pedig már az volt számára különös, ha bement egy rendes házba.

Ami az Ingatlanvadászokat illeti, a gasztroblogger azt mondja, egészen más ezt a műsort vezetnie, mint A Konyhafőnököt.

Legfőképpen azért, mert nincsenek zsűritársaim. Az nagyon szokatlan, hogy régebben, A Konyhafőnökben ugye megszoktam azt, hogy ha nekem van egy gondolatom, akkor jobbra fordulok, balra fordulok, valakit ott találok, akinek el tudom mondani ezt a gondolatot, aki még reagál is rá. Itt most ugye én ilyen szempontból egyedül vagyok, ettől függetlenül egyébként nagyon jó szerep, élvezem is, meg nagyon jó arcokkal ismerkedem meg. A Konyhafőnök… akkor mondjuk ki teljesen direktben, hogy hiányoznak a zsűritársaim, hiányoznak a séfek?