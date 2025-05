Távozik az RTL meteorológusa, Vaszkó András

Péntek este az rtl.hu-n jelent meg interjú a csatorna egyik meteorológusával, Vaszkó Andrással, aki mint kiderült, búcsút mond tévés tevékenységének.

Eleve nagyon nehezen, hosszas mérlegelés után hozok meg döntéseket – ezt is nagyon nehéz volt, mivel szerettem az RTL-nél dolgozni. Kevesen tudják, hogy a HungaroMet a főállásom, az RTL pedig mellékállás. Egy idő után már nehezen tudtam összeegyeztetni a kettőt, egyre távolabb kerültem az általam fontosnak tartott egészségügyi egyensúlyi állapottól

– magyarázta Vaszkó.

Szembesültem azzal, hogy muszáj valamit kezdeni a helyzettel: elérkezett az a pont, amikor át kellett gondolnom az életem prioritásait. Hajlamos vagyok túlvállalni magam, és fontos volt, hogy megtanuljak nemet mondani, valamint, hogy időt szánjak magamra is.

Mint mondja, hatalmas tapasztalatot és fejlődést visz magával az elmúlt időszakról, és mindig hálás lesz a csatornának, amiért lehetőséget kapott megvalósítani gyerekkori álmát, hogy szélesebb körben, egy egész országnak ismertesse a várható időjárást.

A beszélgetés alkalmával Vaszkó azt is elárulta, hogy pillanatok alatt megérezte, ha felismerték például a tömegközlekedésen, még ha az ritka is volt, hogy meg is szólították.

Számomra ez fura, és időnként kényelmetlen is, mivel alapvetően introvertált vagyok. De élveztem az itt töltött éveket, és nem mondom, hogy soha nem térek vissza

– tette hozzá.