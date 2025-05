Freddie Mercury önéletrajzi könyvének írója állítja, DNS-teszt igazolja, hogy az énekesnek valóban van egy eltitkolt lánya

A minap lapunk is beszámolt arról, hogy egy új önéletrajzi kötet, a Love, Freddie azt állítja, Freddie Mercury-nek, a Queen 1991-ben elhunyt énekesének van egy eltitkolt lánya. A könyv alapját az énekes 1976 áprilisától (ekkor értesült arról, hogy apa lesz) több mint tizenöt éven át írt naplója adta, melynek 17 kötetét élete utolsó hónapjaiban a lányára bízta, akit csak B-ként emlegetett. A kötet szerint a most 48 éves nő orvosként dolgozik valahol Európában, anyja pedig Mercury egy közeli barátjának felesége volt, akivel az énekes viszonyt folytatott. B állítja, hogy egy másik család nevelte fel, de mindig is tudta, hogy Freddie Mercury az apja, aki gyakran látogatta őt a halála előtt. Úgy tudni, a titkot csak a Queen tagjai, az énekes családja és egykori menyasszonya, Mary Austin ismerte.

A The Sun szúrta ki, hogy a könyv szerzője, Lesley-Ann Jones az X-oldalán üzent azoknak, akik kételkednek abban, hogy a 48 éves nő valóban a Queen néhai énekesének lánya.

Azoknak, akik »követelik«, hogy lássák a DNS-teszt bizonyítékát, különben nem fogják elhinni – megnyugodhatnak, hogy a szükséges ellenőrzés megtörtént, jogi csapatok is részt vettek az eljárásban, de ezek az intézkedések bizalmasak és nem kerülnek nyilvánosságra. Köszönöm

– zárta posztját a szerzőnő.