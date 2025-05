Liptai Claudia a férjéről: Nagyon komoly női lélekkel van megáldva

Liptai Claudia a Glamournak adott interjút, melyben egyebek mellett családjáról is mesélt. Gesztesi Károllyal közös lánya, Panka most érettségizik, róla azt mondta, egy rossz szava sem lehet rá, mivel rengeteget tanul és nagyon céltudatos. Azt is elárulta elsőszülött gyerekéről, hogy nagyon jó matekból, tökéletesen beszél angolul és gazdasági pályára készül. „Szereti a pszichológiát, szerintem a végén valamilyen szociális munkát fog végezni, mert nagyon empatikus, és erős emberjogi aktivista vonala is van” – tette hozzá.

Férjéről, Pataki Ádámról a munka és a magánélet összehangolása kapcsán beszélt:

Van egy csodálatos férjem, akit valószínűleg azért küldött a sors, hogy legyen mellettem valaki, aki minden szakaszban elvisel. Ő nagyon komoly női lélekkel van megáldva, emiatt szavak nélkül is érzi a dolgokat. Imádják a barátnőim is, mert tisztelettudó, nagyon jó vele egy társaságban lenni. Soha nem undok, nem morcos, és ami nagyon fontos, hogy mindig számíthatok rá

– fogalmazott a színésznő, majd még elmondta, Pataki mindent meg tud oldani, neki nincs oka izgulni, ha éppen nincsen otthon.

Jól megvan a gyerekekkel, kutyákkal, ha bármi váratlan adódik, azt is szó nélkül megoldja. Nagyon komoly türelme van, aminek fontos szerepe van a zökkentőmentes hétköznapjainkban.

A vasárnapi Naplóban nehéz gyerekkoráról nyilatkozik majd: